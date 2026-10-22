Tayland'da işlek caddede arbede: Rus turist tekme ve yumruklarla darbedildi

Tayland'ın turistik bölgelerinden birinde, sokakta çalışan kadınları rahatsız eden Rus turist ile çevredekiler arasında kavga çıktı. Gece saatlerinde işlek bir caddede yaşanan olayda, turist kadın tekme ve yumruklarla darbedildi.

KADINLARLA YAŞANAN TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Mağazaların ve eğlence mekanlarının bulunduğu caddede başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Kadınlarla yaşanan gerginliğe çevredeki kişiler de dahil olurken, taraflar arasında arbede çıktı.

ÇEVREDEKİLER DE OLAYA DAHİL OLDU

Kadınlara yönelik rahatsız edici davranışları nedeniyle tepki çeken turist, çıkan kavgada fiziksel saldırıya uğradı. Olay sırasında çevrede bulunan bazı kişiler yaşananları izlerken, gerginlik bir süre daha devam etti.