Tayland'da işlek caddede arbede: Rus turist tekme ve yumruklarla darbedildi - Son Dakika
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Tayland'da işlek caddede arbede: Rus turist tekme ve yumruklarla darbedildi

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Tayland'ın turistik bölgelerinden birinde gece saatlerinde bir Rus turist, sokakta çalışan kadınlara yönelik rahatsız edici davranışları yüzünden çıkan kavgada tekme ve yumruklarla darbedildi. Mağazaların ve eğlence mekanlarının bulunduğu caddedeki tartışmaya çevredekiler de katıldı.

Tayland'ın turistik bölgelerinden birinde, sokakta çalışan kadınları rahatsız eden Rus turist ile çevredekiler arasında kavga çıktı. Gece saatlerinde işlek bir caddede yaşanan olayda, turist kadın tekme ve yumruklarla darbedildi.

KADINLARLA YAŞANAN TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Mağazaların ve eğlence mekanlarının bulunduğu caddede başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Kadınlarla yaşanan gerginliğe çevredeki kişiler de dahil olurken, taraflar arasında arbede çıktı.

ÇEVREDEKİLER DE OLAYA DAHİL OLDU

Kadınlara yönelik rahatsız edici davranışları nedeniyle tepki çeken turist, çıkan kavgada fiziksel saldırıya uğradı. Olay sırasında çevrede bulunan bazı kişiler yaşananları izlerken, gerginlik bir süre daha devam etti.

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    Yorumlar (2)

  • px4drh7jzn px4drh7jzn:
    haberinize edim sizin. bir kere Rus değil israilli o dayak yiyen. madem bir haber yapacaksınız dogru yapın yada hiç yapmayın 5 0 Yanıtla
  • 1gerceklerinsesi 1gerceklerinsesi:
    normalde bir rus böyle yapmaz muhtemelen ukraynalıdır 0 1 Yanıtla
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