Diyanet'ten eşek ve katır eti fetvası

Adana'da Diyanet Fetva Hattı Vaizi Sabri Pamukçu, eşek ve katır gibi hayvanların etlerini yemenin helal olmadığını söyleyerek, "Helal ürünlerin dahi halkın bilgisi dışında aldatma şeklinde satıldığı takdirde caiz olmadığı bilinmelidir" dedi.

EŞEK VE KATIR ETİ HELAL DEĞİL

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın her ay yayınladığı taklit ve tağşiş listesinde ülke genelinde tek tırnaklı hayvan eti çıkmasıyla alakalı da konuşan Sabri Pamukçu, eşek ve katır gibi hayvanların etlerini yemenin helal olmadığının altını çizerek şunları söyledi:

"Peygamberimiz yasaklamıştır. Özellikle vatandaşın haberi olmadığından dolayı hukuken ayrı bir yasaklık var. Helal ürünler dahi halkın bilgisi dışında aldatma şeklinde satıldığı takdirde caiz olmadığı bilinmelidir. Farklı hayvanlarmış gibi satılma durumları olabiliyor. Bir de bunların ölü hayvan olarak satılıyor olma durumu ise ayrı bir haramdır."

FETVA HATTINA YILDA 1 MİLYONA KADAR SORU GELİYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde hizmet veren 190 Diyanet Fetva Hattı, vatandaşların dini konulardaki sorularına uzman personel aracılığıyla cevap veriyor. Ücretsiz olarak hizmet veren hattı arayan vatandaşlar, merak ettikleri dini konular hakkında bilgi alabiliyor.

Sabit hatlardan ve cep telefonlarından 190 numarası aranarak ulaşılan Fetva Hattı üzerinden vatandaşlar, günlük yaşamdan ibadetlere, aile hayatından sosyal konulara kadar çeşitli alanlarda dini sorularını yöneltebiliyor. Gelen çağrılar, vatandaşların bulunduğu ilin müftülüğüne veya ilgili merkezi birimlere yönlendirilerek uzman personel tarafından cevaplandırılıyor.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan 190 Diyanet Fetva Hattı Vaizi Sabri Pamukçu, hatta yılda 800 bin ila 1 milyon arası soru geldiğini söyleyerek, "Bu soruları görüşme sırasında büyük bir titizlikle cevaplıyoruz. Detaylı araştırma gerektiren bir durum olursa ise gerekli araştırmaları yapıp soru soran vatandaşımıza hemen cevabı veriyoruz. Hattın en yoğun olduğu dönem özellikle Ramazan Ayı. Bayram zamanları da yoğun geçiyor" dedi.

Pamukçu, soru tarzlarının dönemden döneme değiştiğini dile getirerek, "Örneğin Ramazan Ayı'nda oruç, filtre, zekat gibi sorular sorulurken, onun dışında aile hakkında sorular fazlasıyla geliyor. Bankaların uygulamaları ve promosyonları gibi konularda da sıklıkla soru geliyor. Vatandaşlarımızın sorduğu her soruya titizlikle yaklaşmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

İLAHİ SÖYLEYİP FİKİR SORAN ÇOCUKLAR

Sabri Pamukçu, çeşitli sorular geldiğini aktararak, "Bize garip gelen sorular, onlara normal gelebiliyor. Biz her soruya ciddiyetle cevap veriyoruz. Güzel hatıralar da oluyor. Geçtiğimiz Ramazan Ayı'nda "Kabe'de Hacılar Hu Der Allah" ilahisi baya popüler olmuştu. Bu süreçte bir akşam arama gelmişti. Çocuklar telefonda bu ilahiyi söyleyip sonrasında 'Nasıl hocam?' diye sordular. Ben ise 'Çok güzel, çok beğendim' dedim. Bir soruları olup olmadıklarını sorduğumda ilahi için aradıklarını söylediler" ifadelerini kullandı.