Palangka Raya\'da yangın dumanı görüş mesafesini düşürdü, hava ulaşımı aksadı

Palangka Raya'da yangın dumanı görüş mesafesini düşürdü, hava ulaşımı aksadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Endonezya'nın Orta Kalimantan eyaletinde bulunan Palangka Raya'da orman ve turbalık yangınlarından yükselen yoğun duman kenti sardı. Duman nedeniyle görüş mesafesi düştü ve hava ulaşımı aksadı.
PALANGKA RAYA, 14 Ekim (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Kalimantan eyaletindeki Palangka Raya kentinde çıkan orman ve turbalık yangınlarının neden olduğu yoğun duman, kenti etkisi altına alırken görüş mesafesini düşürerek hava ulaşımında aksamalara yol açtı.
Kaynak: Xinhua
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