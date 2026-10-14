İmamoğlu 19 ay sonra ilk kez savunma yaptı! İşte sözleri...

Silivri’de görülen İBB Davası’nda savunmasının ilk bölümünü tamamlayan İmamoğlu, davanın siyasi olduğunu ileri sürdü. İmamoğlu, savunmasında yargı süreçlerinden basın özgürlüğüne, fon krizinden 12 Eylül düzenine kadar birçok konuya değindi.

19 AY SONRA İLK SAVUNMA

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri’deki Marmara Cezaevi Yerleşkesi’nde görülen, 53'ü tutuklu 436 sanıklı davanın 98. gün oturumunda, 19 Mart 2025'ten bu yana tutuklu bulunan, görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu saat 12.00'de savunmasına başladı. Salonu izleyiciler ve gazeteciler doldururken, duruşmayı YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de takip etti.

Tutuklu arkadaşlarına, ailelerine ve avukatlara teşekkür ederek sözlerine başlayan İmamoğlu, masumiyet karinesinin ihlal edildiğini savundu ve “Lekelenmeme hakkının ihlali, masumiyet karinesinin yerle bir edilmesi” ifadelerini kullandı.

“AYNAYA BAKTILAR, GÖRDÜKLERİNİ BENİM ADIMA İDDİANAMEYE YAZDILAR”

İddianameye ilk sayfasından itiraz ettiğini belirten İmamoğlu, suçlamaların bir itirafçının başkasından duyduğu sözlere dayandırıldığını öne sürdü. İmamoğlu, “Aynaya baktılar, gördüklerini benim adıma iddianameye yazdılar” dedi.

Kendisine ve ailesine ait hesapların incelendiğini belirten İmamoğlu, iddiaları reddederek “Tek bir kuruş bulamadılar” diye konuştu. İmamoğlu, “Bu dava ancak siyasi mahiyeti görülür ve anlaşılırsa hukuki, adil bir karara bağlanır” görüşünü dile getirdi.

“ADI DA BELLİDİR: ADAYSIZLAŞTIRMA DOSYASI”

Hakkında 15 ceza davası bulunduğunu belirten İmamoğlu, bu davaların tek bir amaca hizmet ettiğini savundu. İmamoğlu, “Bütün bu dosyalar, aslında tek bir dosyadır. Adı da bellidir: Adaysızlaştırma dosyası. Adaysızlaştırma, lidersizleştirme, partisizleştirme” dedi.

“Çünkü rakipsizleştirme bugünkü siyasi iradenin ve iktidarın hedefidir” diyen İmamoğlu, 2019'daki İstanbul seçimlerinin iptaline de değinerek, “Seçimi iptal edersin, 13 bin oydan 806 bine çıkar farkın” ifadelerini kullandı.

“ÖN SEÇİME GÜNLER KALA DİPLOMAM İPTAL EDİLDİ”

Diplomasının iptal edilmesine ilişkin İmamoğlu, “Ön seçime günler kala 32 yıllık üniversite diplomam iptal edildi. Yani bu iptal, bir eğitim kaydı değildi, bir adaylık kararıydı” dedi.

“KİTABIMDAN KORKTULAR”

Cezaevinde yazdığı kitabın toplatılma sürecini ilk kez ayrıntılı anlatan İmamoğlu, kitabı bir yayınevine verdiğini, bandrollerin alınarak matbaaya gönderildiğini ve 25 Ağustos’ta verilen arama kararıyla polisin matbaaya girdiğini söyledi. Soruşturmanın bandrolsüz basımdan çok kitabı hedef aldığını savunan İmamoğlu, “Aslında aranan delil benim kitabımdı ve yok edilmek için aranıyordu. Kitabımdan korktular” dedi. İmamoğlu, “Oysa bomba şiddettir, kitap düşüncedir” ifadelerini de kullandı.

HALK TV’YE KAYYUM TEPKİSİ

Savunmasının yapıldığı gün Halk TV’ye yapılan operasyona ve kayyum atanmasına da tepki gösteren İmamoğlu, “Ve son medya vurgunu, Halk TV operasyonu. Operasyon bağımlılığı başladı” dedi. Bir kanalın geleceğine izleyicinin karar vermesi gerektiğini savunan İmamoğlu, “Millet beğenirse izler, beğenmezse izlemez” diye konuştu. Gazetecilerin haber yaptıkları için tutuklandığını öne süren İmamoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti, bir operasyon cumhuriyetine döndü” ifadesini kullandı.

FON KRİZİNE İLİŞKİN İDDİALAR

Savunmasında fon soruşturmalarına da değinen İmamoğlu, Eylül ayında 131 fonun tasfiye edildiğini ve bu fonlarda 455 binden fazla yurttaşın parası bulunduğunu söyledi. İmamoğlu, borsanın 1 ayda yüzde 16'nın üzerinde değer kaybettiğini öne sürerek, “Fon vurgununun bu ülkeye şimdilik, 15-20 günlük maliyeti, 107 milyar doları aşmıştır” iddiasında bulundu.

“BU DÜZEN 12 EYLÜL’DEN KALMADIR”

Verilen aranın ardından saat 15.30'da savunmasını sürdüren İmamoğlu, devlet ile iktidar arasındaki ayrımı, hesap verebilirliği ve 12 Eylül döneminden kalan düzeni eleştirdi. İmamoğlu, “Millet egemenliğinin gerçek ölçüsü, iktidarın nasıl seçildiği değildir” dedi.

“KENT UZLAŞISI, YASA DIŞI İLAN EDİLECEK BİR ŞEY DEĞİL”

Kent uzlaşısı dosyasının kendisini itibarsızlaştırmak ve İBB’ye kayyum atanmasının önünü açmak amacıyla kurgulandığını savunan İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Uzlaşı ile seçilen meclis üyeleri, başkan yardımcıları tutuklandı. Aylarca hapis yaptılar, aylarca. İki kişi hariç hepsi beraat etti. İki kişi niye ceza aldı, onu da bilmiyoruz. Kürtlerin Batı’daki belediye meclislerinde söz sahibi olması, neredeyse başlı başına bir suç süreci gibi anlatılmaya başlandı. Kent uzlaşısı, yasa dışı ilan edilecek bir şey değildi, sahip çıkılması gereken çok önemli bir demokratik tecrübeydi.”

“İKİ CUMHURBAŞKANI ADAYI HAPİSTE”

Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna da değinen İmamoğlu, “Görüyorum ki bu ülkede son on yılda, iki cumhurbaşkanı adayı hapiste. Belediyeler kayyımla yönetiliyor. Tek bir adım geri atılmıyor. Biri Edirne’de biri Silivri’de” dedi. İmamoğlu, “Bu ülkede, özgürlüğü ve hürriyeti ve özellikle rakiplerini hapseden anlayışın sona erdiği bir ortamda barış ve huzur tesis olunacaktır” diye konuştu.

İmamoğlu, ana muhalefet partisinin kurultayına ilişkin 21 Mayıs’ta verilen mahkeme kararını da eleştirerek, “Delegelerin, üyelerin, seçmenlerin iradesi yok sayılmak istendi” ifadelerini kullandı.

“BİR NEFER GİBİ ÇALIŞACAĞIM”

“Ümit hiç sönmedi, sönmeyecek” diyen İmamoğlu, ülkenin adaletli bir ülke olması için “bir nefer gibi” çalışacağını söyledi.

DURUŞMA YARIN DEVAM EDECEK

Saat 17.30'da sona eren duruşmada İmamoğlu, savunmasının bir bölümünü tamamladığını belirtti. Mahkeme başkanı, savunmaya yarın devam edilmesini istedi. Savunmalar için çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri ayrılırken, mahkeme heyetinin İmamoğlu ve avukatlarının savunmalarının ardından cumartesi günü ara kararını açıklaması bekleniyor.

İmamoğlu, salondan çıkarılırken basın mensuplarına "Bu büyük bir gasptır" dedi.