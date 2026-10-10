Toprak Razgatlıoğlu\'ndan korkutan kaza! Çıkan omzunu kendi yerine oturttu

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı olan Endonezya Grand Prix'sinde milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu korku dolu anlar yaşadı.

Endonezya'nın 4,3 kilometre uzunluğundaki Pertamina Mandalika Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında motosikletinin kontrolünü kaybeden Razgatlıoğlu, yere düşerek sağ omzunun üzerine çarptı.

ÇIKAN OMZUNU KENDİ YERİNE OTURTTU

Kazanın ardından acı içinde sağ omzunu tutan milli sporcu, yerinden çıkan omzuna kendi müdahale etti. Razgatlıoğlu'nun omzunu yeniden yerine oturttuğu anlar canlı yayın kameralarına yansıdı. Görüntüler, MotoGP'nin resmi hesabından da yayımlandı.

SPRINT YARIŞINI 19. SIRADA TAMAMLADI

Prima Pramac Yamaha takımı adına mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, yaşadığı kazanın ardından Endonezya Grand Prix'sinin sprint yarışında piste çıktı. MotoGP tarihinde yarışan ilk Türk motosikletçi olan Razgatlıoğlu, sprint yarışını 19. sırada bitirdi. Yarışı Ducati Lenovo takımından İspanyol pilot Marc Marquez, 19.37.125'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı.

ANA YARIŞ 11 EKİM'DE

Endonezya Grand Prix'sinin ana yarışı, 11 Ekim Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak. Motosikletçiler, Mandalika Pisti'nde 27 tur üzerinden mücadele edecek.

O anlardan kareler;