Dışişleri Bakanı Fidan, Atlanta'da Japon mevkidaşı Motegi ile yatırımları ele aldı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan, Atlanta'da Japon mevkidaşı Motegi ile yatırımları ele aldı

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Dışişleri Bakanı Fidan, Atlanta\'da Japon mevkidaşı Motegi ile yatırımları ele aldı
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Dışişleri Bakanı Fidan, Atlanta\'da Japon mevkidaşı Motegi ile yatırımları ele aldı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Atlanta'daki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Endonezya ve Japonya dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı görüştü. Fidan, Japon mevkidaşı Motegi ile karşılıklı yatırımlar ve üçüncü ülke iş birliğini ele aldı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Atlanta'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Endonezya ve Japonya dışişleri bakanlarıyla görüşen Fidan, Japon mevkidaşı Toshimitsu Motegi ile görüşmesinde karşılıklı yatırımların artırılmasının ve iki ülke şirketlerinin üçüncü ülkelerdeki iş birliğinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Atlanta'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Fidan, toplantı marjında Endonezya Dışişleri Bakanı Arrmanatha Christiawan Nasir ve Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile ayrı ayrı görüştü.

JAPONYA İLE KARŞILIKLI YATIRIMLAR VE ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE İŞ BİRLİĞİ ELE ALINDI

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Motegi ile görüşmesinde, ticaret ve yatırım alanlarındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesinin ve yeni alanlara taşınmasının önemini vurguladı.

Fidan, bu çerçevede karşılıklı yatırımların artırılması ile Türk ve Japon şirketleri arasındaki iş birliğinin üçüncü ülkelere yönelik olarak geliştirilmesinin önemine dikkati çekti.

Görüşmede, iki ülke arasında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek ziyaretlerin yanı sıra Asya-Pasifik ve Orta Doğu bölgelerindeki gelişmeler de ele alındı.

Kaynak: ANKA
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