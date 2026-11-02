Stuttgart'ın yıldızı ünlü dizi karakterinin kopyası çıktı - Son Dakika
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Stuttgart'ın yıldızı ünlü dizi karakterinin kopyası çıktı

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Stuttgart\'ın yıldızı ünlü dizi karakterinin kopyası çıktı
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Stuttgart'ın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Tiago Tomas, bir döneme damga vuran Alemin Kıralı dizisindeki Kubat karakterine benzetildi. Portekizli futbolcunun özellikle bıyıkları, sakalı ve yüz hatları dikkat çekerken iki ismin fotoğrafları üzerinden esprili yorumlar yapılmaya başlandı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen 24 yaşındaki Tiago Tomas, bu kez futbol sahasındaki performansıyla değil, bir Türk dizisindeki karaktere olan benzerliğiyle dikkat çekti. Portekizli futbolcu, bir dönemin sevilen komedi dizilerinden Alemin Kıralı'nda yer alan Kubat karakterine benzetildi. İki ismin fotoğrafları yan yana getirildiğinde özellikle bıyık, sakal ve yüz hatlarındaki benzerlik dikkat çekti.

Stuttgart'ın yıldızı ünlü dizi karakterinin kopyası çıktı

KUBAT'IN ALMANYA ŞUBESİ!

Tiago Tomas'ın gülümserken çekilen fotoğrafı, Alemin Kıralı dizisindeki Kubat karakterini akıllara getirdi. İki ismin benzerliği üzerinden esprili yorumlar yapılırken futbolcu için "Kubat'ın Almanya şubesi" yakıştırması öne çıktı. Stuttgart formasıyla objektiflere poz veren Tomas'ın görüntüsü, diziyi hatırlayanlar için eğlenceli bir karşılaştırmaya dönüştü.

Stuttgart'ın yıldızı ünlü dizi karakterinin kopyası çıktı

"KUBAT FUTBOLA MI BAŞLADI?"

Portekizli futbolcunun Kubat'a benzetilmesi üzerine "Kubat futbola mı başladı?", "Alemin Kıralı'ndan Bundesliga'ya transfer olmuş" ve "Kubat Almanya'da yeni bir hayat kurmuş" şeklinde espriler üretildi. Özellikle iki fotoğraftaki benzer yüz ifadeleri, karşılaştırmayı daha da dikkat çekici hale getirdi.

Stuttgart'ın yıldızı ünlü dizi karakterinin kopyası çıktı
Stuttgart'ın yıldızı ünlü dizi karakterinin kopyası çıktı
Stuttgart'ın yıldızı ünlü dizi karakterinin kopyası çıktı
Stuttgart'ın yıldızı ünlü dizi karakterinin kopyası çıktı
Stuttgart'ın yıldızı ünlü dizi karakterinin kopyası çıktı
StuttgartKubatDiziSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ahmet Yel Ahmet Yel:
    Neresi benziyo ik 1 0 Yanıtla
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