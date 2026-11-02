Deniz Ateş Bitnel\'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu\'na sert yanıt: Müfterisin!

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 10 yıl önceki Galatasaray-Trabzonspor maçına ilişkin açıklamalarına sessiz kalmadı. Eski hakem, kendisine yöneltilen iddiaları reddederek TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na sert sözlerle karşılık verdi.

"İSPAT ETMEZSEN MÜFTERİSİN"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 2016 yılındaki Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını yeniden tartışmaya açmasının ardından, maçın hakemi Deniz Ateş Bitnel'den açıklama geldi. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun karşılaşmada Mustafa Yumlu'nun hakeme yumruk attığı yönündeki sözlerine tepki gösteren eski hakem Bitnel, iddianın kanıtlanmasını istedi. Eski hakem, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İbrahim Hacıosmanoğlu, bir televizyon kanalında adımı kullanarak Galatasaray-Trabzonspor maçında Mustafa Yumlu’nun bana yumruk attığını söylemiş! Öncelikle Mustafa Yumlu’nun bana yumruk attığını ispat etmezsen müfterisin."

BAHİS İDDİASINA DA YANIT VERDİ

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun karşılaşmanın uzatma süresi ve kırmızı kart sayısıyla ilgili değerlendirmelerine de karşı çıktı. TFF Başkanı'nın kendisini bahis oynamakla itham ettiğini savunan eski hakem, şu sözleri kullandı: "Onu atmamak için maçı erken bitirdiğimi, atarsam maçın bahisten çıkacağını söyleyip beni bahis oynamakla itham etmiş!"

"BÜTÜN SECEREMİ DÖKMEYE HAZIRIM"

Eski hakem, 2016 yılındaki karşılaşmanın ardından dönemin savcılarının gerekli incelemeleri yaptığını savundu. Eski hakem Bitnel, hakkındaki iddialara ilişkin yeni bir araştırmadan kaçınmadığını vurgulayarak şu açıklamayı yaptı: "Dönemin savcıları gereken araştırmayı yaptı ve nokta leke bulamadılar. Ben tekrar araştırılmaya ve bütün seceremi dökmeye hazırım."

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU'NA TUTUKLU İSİMLER ÜZERİNDEN YÜKLENDİ

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, açıklamasında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yönelik bir başka eleştiride daha bulundu. Eski hakem, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun görevlendirdiği kişilerle ilgili tartışmaları işaret ederek şu soruyu yöneltti: "Siz önce atadığınız ve tutuklu olan kişilerden bahsetmek yerine olmayan olayları olmuş gibi göstererek neyi amaçlıyorsunuz?"

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU NE DEMİŞTİ?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2016 yılında oynanan ve dört kırmızı kartın çıktığı Galatasaray-Trabzonspor maçına yönelik bahislerin araştırılmasını istemişti. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, çağrısını şu sözlerle yapmıştı: "2016’daki Galatasaray-Trabzonspor maçına oynanan bahisler araştırılsın." Karşılaşmada kırmızı kart sayısı üzerine oynanan bahisleri sorgulayan TFF Başkanı, şöyle konuşmuştu: "O maça 2 kırmızı kart üzerine ne kadar bahis oynandı? Araştırılsın bu." TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, incelemenin kapsamına ilişkin de şu ifadeleri kullanmıştı: "Çağrıda bulunuyorum, araştırılsın. Hakemliği bıraktı, tanık olarak ifade veriyorsa; o maçın legal ve illegal bahisleri araştırılsın."

4 KIRMIZI KARTLI MAÇ YENİDEN TARTIŞMA KONUSU OLDU

2016 yılında oynanan Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasında hakem Deniz Ateş Bitnel, Trabzonsporlu dört futbolcuya kırmızı kart göstermişti. Salih Dursun'un hakemin kırmızı kartını alarak Bitnel'e göstermesi ise maçın hafızalarda kalan anlarından biri olmuştu. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, yıllar sonra karşılaşmanın uzatma süresini de sorgulayarak şu iddiayı dile getirmişti: "Maçın 8-10 dakika uzaması lazım, hakem yarım dakika uzatıyor. Neden? Çünkü bir kırmızı kart daha çıksa maç iptal olacak." TFF Başkanı, açıklamasını şu sözlerle sürdürmüştü: "5. kırmızı kart çıksa, maç iptal oluyor ve bahis patlıyor." Mustafa Yumlu hakkında da konuşan Hacıosmanoğlu, "Mustafa Yumlu yumruk attı maç sonu, hakem kırmızı göstermedi." ifadelerini kullanmıştı. Ardından şu değerlendirmeyi yapmıştı: "Hakeme yumruk atan futbolcuya kırmızı kart göstermez misin? Tekme yiyecekti, uzatmıyor. 5. kırmızı kart çıksa, maç iptal oluyor ve bahis patlıyor."