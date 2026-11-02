Karısı da oradaydı! Yarı çıplak sunucunun evli adama yaptığına bakın - Son Dakika
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Karısı da oradaydı! Yarı çıplak sunucunun evli adama yaptığına bakın

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Karısı da oradaydı! Yarı çıplak sunucunun evli adama yaptığına bakın
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Karısı da oradaydı! Yarı çıplak sunucunun evli adama yaptığına bakın
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İsrail'deki bir konserde yarı çıplak sunucunun evli bir erkeğin üstüne çıkması salonda kriz çıkarırken; adamın eşinden gelen sert tepki üzerine sunucu geri adım atmak zorunda kaldı.

İsrail'de düzenlenen bir konserde yaşanan olay, ülke genelinde büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Sahneye yarı çıplak halde çıkan kadın sunucu, gösteri sırasında evli bir erkeğin üstüne çıktı. 

EŞİNİN TEPKİSİ BÜYÜK OLDU

Konseri eşiyle birlikte izlemeye gelen adamın karısı, durumdan büyük rahatsızlık duyduğunu açıkça ifade etti. Kadının tepkisinin ardından adamın üzerinden inmek zorunda kalan yarı çıplak sunucu, gösterisine devam edebilmek için salonda başka bir "kurban" aramaya koyuldu. Görüntülerin sosyal medyada ve ulusal basında yayılmasının ardından, konser alanında yaşanan bu cüretkar davranış ve etik sınırlar ülkede kamuoyunun en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi.

İsrailYaşamDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fatih . Fatih .:
    uzaydan daha genişş bir kavim ,,normall bunlar 5 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Fatih senin kavmin nerden gekdi 0 0 Yanıtla
  • Tabbe Lan Tabbe Lan:
    Altınada yatabilirdi.... 0 0 Yanıtla
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