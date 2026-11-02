Midyeci Ahmet'e tepki yağıyor - Son Dakika
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Midyeci Ahmet'e tepki yağıyor

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Midyeci Ahmet\'e tepki yağıyor
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Midyeci Ahmet\'e tepki yağıyor
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İstanbul Maratonu'nda ter döken sporcuları yol kenarındaki kaldırıma kurdurduğu masada yemek yiyerek izleyen Midyeci Ahmet'in görüntüleri büyük tepki topladı.

İstanbul Maratonu sırasında dünyaca ünlü Midyeci Ahmet adıyla tanınan işletmeci Ahmet Çiçek'in sergilediği davranış sosyal medyada ve kamuoyunda büyük tepki topladı. Çiçek, maratonda ter döken sporcuları ve yarışmacıları, yol kenarındaki kaldırıma kurdurduğu özel sofrada yemek yiyerek izledi.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI 

Kaldırımı işgal edecek şekilde kurulan mükellef sofrada oturup yarışı izleyen Midyeci Ahmet'in bu anlara ilişkin görüntüleri kısa sürede yayıldı. Sporcuların mücadelesi karşısında sergilenen bu tavır, izleyenler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından "saygısızlık" ve "gösteriş" olarak nitelendirildi.

VATANDAŞLARDAN CEZA VE İŞGAL TEPKİSİ

Görüntülerin altına yorum yağdıran vatandaşlar, hem kamuya açık kaldırımın işgal edilmesine hem de sergilenen tutuma sert tepki gösterdi. Sosyal medyada öne çıkan bazı yorumlar şöyle oldu:

  • "Kaldırımı işgal eden bu işletmeye ceza kesilecek mi?"
  • "Gösteriş meraklısı. Sonradan görmelik bu..."
  • "İşletme, kaldırımı işgal etmiş. Ceza keser misiniz?"
  • "Bu şahıs çok mide bulandırıcı biri..."
  • "İnsan kendi markasına bu kadar düşman olmaz."
  • "Birisi de kalkıp bu ne terbiyesizlik dememiş."

Tepkilerin ardından yetkili makamların kaldırım işgali nedeniyle işletmeye ceza kesip kesmeyeceği merak konusu oldu.

İstanbul MaratonuYemek TarifiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • doğrucu davut doğrucu davut:
    bu midyeci kesin halk partilidir. çünkü onlar da halkçıyız derken, halk 1930 da ekonomik sıkıntıdan ekmek bulamazken, 1937 de dünyanın EN BÜYÜK YATINI SAVANORAYI ALIP, denizde keyif yapmışlar. hem de içind efransa kraliyet ailesinin yemek ve yatak odası takımları olan savanorayı. ve halka da bunu alkışlattırdılar devrim diye. bu millete ne çok yalanlar söylediler 11 19 Yanıtla
    osman şahin osman şahin:
    Beliki makarnayı fazla tüketmişsin 96 yıl öncesini bildiğine göre 120 yaşında olmalısın 7 8
    Adil ÖZDEMİR Adil ÖZDEMİR:
    Sen bir de 2026 da akplilerin yaptığını görsen şaşarsın. 2 4
    MÜNİR VERİVER MÜNİR VERİVER:
    sen bide demokrat parti zamanı amerikan başkanının ağırlanmasını izle.halkı sokaklara döküp alkışlattıklarını falan youtubda var 2 4
  • BİLGE KAĞAN BİLGE KAĞAN:
    Sonuçta amacına ulaşmış . Kimi salaklıklarıyla kimi başarılarıyla fenomen olur . Herkes kendince bir yol buluyor ünlü olmak fenomen olmak için... 9 0 Yanıtla
    şükrü kurt şükrü kurt:
    reklamın iyi kötüsü yok haklısın ama arada bir fark var bu tamamen görgüsüzlük. ve bunu kimse bana akıllıca yapılmış bir reklam demesin. 50 yıl geçse yinede bu adamdan midye yemem. zaten midye sağlığa zararlı. ve bunun gibi işletmecilerde para için toplum ahlak ve görgü kurallarını hiçe sayan insanlardır. ona annesi hiç dememişmi yemek yerken ağzını kapat. 4 0
    Aynasız Delikanli Aynasız Delikanli:
    Ahlaksizlik 1 0
  • ARSLANOĞLU Hakan ARSLANOĞLU Hakan:
    Sonradan görme olduğunu çok açık Türkiye ye belli etmiş göstermiş. 5 0 Yanıtla
  • TT TT:
    Sağlıklı yaşam ve sağlıksız yaşamı çok iyi özetlemiş :) 5 0 Yanıtla
  • Reşat GALİP Reşat GALİP:
    Sonradan görmeler böyle oluyor 2 0 Yanıtla
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