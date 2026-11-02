Okan Buruk'tan Galatasaray'daki istifalar için şok açıklama: Çok da iyi gittiğimiz dönemde... - Son Dakika
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Okan Buruk'tan Galatasaray'daki istifalar için şok açıklama: Çok da iyi gittiğimiz dönemde...

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Okan Buruk\'tan Galatasaray\'daki istifalar için şok açıklama: Çok da iyi gittiğimiz dönemde...
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Stuttgart maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu'nun istifalarına ilişkin konuştu. Yaşananlardan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Buruk, "Çok da iyi gittiğimiz dönemde böyle bir şey yaşamayı istemeyiz" dedi. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe derbisine ilişkin sözleriyle de dikkat çekti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynanacak karşılaşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sarı-kırmızılı takımın son durumunu değerlendiren Buruk, kulüpte peş peşe yaşanan istifalar, Fenerbahçe derbisi ve futbolcularının performansları hakkında açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY'DAKİ İSTİFALAR HAKKINDA KONUŞTU

Galatasaray'da İkinci Başkan Metin Öztürk ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun istifalarının ardından gözler Okan Buruk'a çevrildi. Basın toplantısında iki yöneticinin istifalarının Kemerburgaz'daki takıma yansıyıp yansımayacağı sorulan Buruk, şu yanıtı verdi:

"Biz maça odaklıyız. Çok bunlar istediğimiz şeyler değil, çok da iyi gittiğimiz dönemde böyle bir şey yaşamayı istemeyiz, istemiyoruz. Şu an maça odaklanmalıyız. Bunla ilgili karar verecek olan başkanımız var. Biz sadece futbol tarafını düşünüyoruz. Bu maç çok önemli, ne benim ne oyuncularım için hiçbir bahane yok."

Okan Buruk'tan Galatasaray'daki istifalar için şok açıklama: Çok da iyi gittiğimiz dönemde...

"FENERBAHÇE'YE 5-6 GOL ATABİLİRDİK"

Fenerbahçe derbisindeki performanslarını da değerlendiren Okan Buruk, karşılaşmada daha farklı bir skor elde edebileceklerini söyledi.

Buruk, "Maçlar çok değişken oluyor. Sadece skora bakmamak gerekiyor, oyunlara bakmak gerekiyor. En çok pozisyon verdiğimiz maç Gençlerbirliği maçıydı, iyi savunma yapmadık ama gol yemedik. İyi savunma yaptığımız maçlarda gol yedik. Son maçta 4 gol attık. Ancak, Fenerbahçe maçı iyi sonlandırsak en az 5-6 atabileceğimiz bir maçtı." ifadelerini kullandı.

Takımının oyun olarak geliştiğini belirten tecrübeli teknik adam, savunma performansına da dikkat çekerek Lille ve Fenerbahçe maçlarında takım halinde başarılı bir mücadele ortaya koyduklarını ifade etti.

Okan Buruk'tan Galatasaray'daki istifalar için şok açıklama: Çok da iyi gittiğimiz dönemde...

"6 PUAN ÇOK ÖNEMLİ"

Stuttgart karşılaşmasının önemine değinen Buruk, rakibin lig ve Avrupa'da farklı performanslar sergilediğini belirtti. "Rakibimizi lig ve Avrupa olarak ayırabiliriz. Ligde istedikleri yerde değiller, 5 mağlubiyetleri vardı. Son maçı kazanıp 9 puana yükseldiler. Şampiyonlar Ligi'nde 7 puanla iyi durumdalar. İki farklı performansları var. Bizim için önemli olan son maç."

Rakibin oyun sistemini değerlendiren Buruk, Stuttgart'ın Bayer Leverkusen karşısındaki performansına da değindi:

"Sezona 3'lü savunma başladılar, 4'lüye döndüler, 3'lüye geri döndüler. Hücum gücü yüksek 5 oyuncuyla oynadılar. Leverkusen'i yendiler ama maç 6-6 bitebilirdi. Leverkusen maçında çok cesur oynadılar. Çok pozisyona girdiler, çok pozisyon verdiler."

Buruk, Stuttgart'ta Stiller'in yokluğunu avantaj olarak değerlendirirken, Galatasaray'ın fiziksel ve mental açıdan iyi durumda olduğunu vurguladı.

Okan Buruk'tan Galatasaray'daki istifalar için şok açıklama: Çok da iyi gittiğimiz dönemde...

İLKAY GÜNDOĞAN VE SANE AÇIKLAMASI

İlkay Gündoğan ve Leroy Sane'nin son dönemde azalan sürelerine ilişkin soruyu da yanıtlayan Okan Buruk, iki oyuncunun çalışmalarından memnun olduğunu söyledi.

"Hem insan olarak hem de futbolcu yeteneği olarak çok iyi iki oyuncumuz var. Takıma destek olmaya çalışıyorlar. İlkay ve Leroy'dan çok mutluyuz, performansları üstüne koyarak gidecek, bundan eminiz."

Geniş bir kadroya sahip olduklarını belirten Buruk, oyuncuların sürelerinin rakibe, maçın durumuna ve performanslarına göre değişebildiğini ifade etti.

Tecrübeli çalıştırıcı, iki futbolcunun da antrenmanlarda aynı tempoyla çalışmaya devam ettiğini vurguladı.

"KARA BULUTLARI DAĞITTIK"

Sezon başlangıçlarının kendileri açısından zorlu geçtiğini belirten Okan Buruk, transfer süreçlerinin uzamasının ve yeni oyuncuların takıma katılmasının adaptasyonu etkilediğini söyledi. Buruk, takımına ve teknik ekibine duyduğu güveni dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Ben ve oyuncularım içeride çok rahatız. Ben oyuncularıma çok güveniyorum, performanslarına güveniyorum. Kendi performansıma ve ekibimin performansına çok güveniyorum. Ortamımıza güveniyorum. Büyük Galatasaray taraftarına çok güveniyorum."

Okan Buruk'tan Galatasaray'daki istifalar için şok açıklama: Çok da iyi gittiğimiz dönemde...

Takımın gelişiminden memnun olduğunu belirten Buruk, "Şu an o kara bulutları dağıttık. Sadece sonuç olarak değil oyun olarak da çok daha iyi bir yere geliyoruz. Bu da önemli." dedi.

"GALATASARAY TARİHİ İÇİN ÖNEMLİ BİR BAŞARI BEKLİYORUZ"

Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart karşısında kazanmak istediklerini belirten Okan Buruk, taraftar desteğinin önemine vurgu yaptı. "Yarın çok önemli bir şans var elimizde. Galatasaray taraftarının Şampiyonlar Ligi'ndeki atmosferi inanılmaz etkileyici. Ben de oyuncularım da merakla bekliyor. Galatasaray tarihi için yarın önemli bir başarı bekliyoruz."

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    Yorumlar (2)

  • Mevlut Emre Mevlut Emre:
    Sen milyonluk takımı Türkiye'de şampiyon yapman deyil Avrupa hocası deyilsin yilarca üst üste şampiyon oldun avruda m.l olsan yine bir şey yapardir kasimpasayi antepi Almanya'yı yenmekle mutlu oluyor bana Avrupa karneni söyle 0 0 Yanıtla
  • Yorumcu Davut Yorumcu Davut :
    atabilirdik değil hoca, at. 0 0 Yanıtla
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