Trabzonlu genç kız gün masası hazırladı! Görenler şaşırdı

Trabzon'da genç bir kızın hazırladığı gün masası, alışılmış misafir ağırlama geleneğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Misafirleri için özenle hazırladığı masayı görüntüleyen genç kızın paylaşımı, izleyenlerin dikkatini çekti.

GOTİK MAKYAJI DİKKAT ÇEKTİ

Hazırlanan masanın zenginliği ve sunumuna gösterilen özen kadar genç kızın gotik makyajı da videoya damga vuran detaylar arasında yer aldı.