Trabzonlu genç kız gün masası hazırladı! Görenler şaşırdı - Son Dakika
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Trabzonlu genç kız gün masası hazırladı! Görenler şaşırdı

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Trabzonlu genç kız gün masası hazırladı! Görenler şaşırdı
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Trabzonlu genç kız gün masası hazırladı! Görenler şaşırdı
Haber Videosu

Trabzonlu genç bir kızın misafirleri için hazırladığı özenli gün masası dikkat çekti. Masadaki ikramların çeşitliliği ve sunumu kadar genç kızın gotik makyajı da görüntülerde öne çıktı.

Trabzon'da genç bir kızın hazırladığı gün masası, alışılmış misafir ağırlama geleneğini bir kez daha gözler önüne serdi. 

Misafirleri için özenle hazırladığı masayı görüntüleyen genç kızın paylaşımı, izleyenlerin dikkatini çekti.

GOTİK MAKYAJI DİKKAT ÇEKTİ

Hazırlanan masanın zenginliği ve sunumuna gösterilen özen kadar genç kızın gotik makyajı da videoya damga vuran detaylar arasında yer aldı.

TrabzonGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Onur kıcalı Onur kıcalı:
    Böyle trabzonlu mu olur tavus kuşu gibi ?? 0 0 Yanıtla
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