Galatasaray\'da istifa depremi sonrası flaş karar! Saat verildi

Galatasaray'da 27 Ekim'de gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında yaşanan tartışmanın yankıları sürüyor. İkinci Başkan Metin Öztürk ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun istifaları, sarı-kırmızılı kulüpte hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu.

İlk olarak Metin Öztürk görevinden ayrıldığını açıklarken, birkaç saat sonra Abdullah Kavukcu da yazılı bir açıklamayla istifasını kamuoyuna duyurdu.

GALATASARAY YÖNETİMİ SAAT 19.00'DA TOPLANIYOR

Peş peşe yaşanan istifaların ardından Galatasaray Yönetim Kurulu, bu akşam saat 19.00'da toplanma kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüpte yaşanan gelişmelerin ardından gerçekleştirilecek toplantıda, yönetimdeki son durumun ele alınması bekleniyor.

İKİ YÖNETİCİ ARASINDA NE YAŞANDI?

Metin Öztürk ile Abdullah Kavukcu arasında 27 Ekim'de gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında sert bir tartışma yaşandığı öğrenildi. Bir kulüp üyesinin disipline sevk edilmesi konusunun görüşüldüğü sırada ikili arasında fikir ayrılığı çıktığı ve tartışmanın hakarete varan ifadelerle büyüdüğü belirtildi.

METİN ÖZTÜRK: FİİLİ SALDIRIYA UĞRADIM

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, toplantıda fiili saldırıya uğradığını ve hayatını kaybeden annesine hakaret edildiğini öne sürerek istifa ettiğini açıkladı. Öztürk, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

27 Ekim tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda gerçekleşen, fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el vermez. Bugün itibarıyla Galatasaray Yönetim Kurulu ve bağlı şirketlerdeki Yönetim Kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum.

ABDULLAH KAVUKCU DA İSTİFASINI AÇIKLADI

Metin Öztürk'ün ardından Abdullah Kavukcu da yazılı bir açıklama yaparak yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Kavukcu, yaşanan tartışmanın kamuoyuna gerçeği yansıtmayan ifadelerle aktarıldığını savunarak şu açıklamayı yaptı:

27 Ekim tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantımızın ardından, Sayın Metin Öztürk ile aramızda yaşanan karşılıklı sözlü tartışmanın, özellikle sosyal medyada gerçek boyutlarından uzaklaştırılarak, abartılı ve gerçeği yansıtmayan ifadelerle kamuoyuna aktarılmasından büyük üzüntü duyuyorum.

Galatasaray’a hizmet etme sorumluluğunu üstlenmiş iki yönetici arasında yaşanan ve karşılıklı gelişen bu tartışmanın, olduğundan farklı yansıtılarak kulübümüzün hedeflerinin önüne geçmesini ve camiamızın birlik ve beraberliğine zarar vermesini asla arzu etmem.

Hayatımın merkezine koyduğum, sevgisini ve değerlerini her şeyin üzerinde tuttuğum Galatasaray’ın adının bu tür tartışmalarla anılmasına gönlüm razı değildir. Galatasaray’a duyduğum sevgi ve sorumluluğum gereği, kişisel meselelerin kulübümüzün huzuruna, itibarına ve hedeflerine en küçük bir gölge dahi düşürmemesi adına Yönetim Kurulu üyeliği görevimden istifa etme kararı almış bulunuyorum. Galatasaray’a olan bağlılığımın herhangi bir görev veya unvanla sınırlı olmadığını, bundan sonra da kulübümüzün başarısı için elimden gelen her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğimi özellikle belirtmek isterim.

GÖZLER KRİTİK TOPLANTIYA ÇEVRİLDİ

İki önemli yöneticinin görevinden ayrılmasının ardından Galatasaray'da gözler saat 19.00'da yapılacak yönetim kurulu toplantısına çevrildi. Sarı-kırmızılı yönetimin yaşanan istifalar sonrasında nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.