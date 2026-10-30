Otomobiline dolan suyu bardakla tahliye etmeye çalıştı

Diyarbakır’da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış kentte hayatı olumsuz etkilerken, sular altında kalan bir sürücünün otomobiline dolan suyu bardakla boşaltmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları ve şiddetli yağış nedeniyle birçok cadde ve sokakta geniş su birikintileri oluştu. Kent içi trafikte aksamalar yaşanırken, sürücüler ve yayalar yollarda zor anlar yaşadı.

OTOMOBİLİNE DOLAN SUYU BARDAKLA BOŞALTMAYA ÇALIŞTI

Sağanağın ardından otomobilinin içine su dolduğunu fark eden bir sürücü, çaresizce aracındaki suyu bardakla tahliye etmeye çalıştı. Çevredekilerin şaşkın ve tebessüm ettiren bakışları arasında biriken suyu tek tek bardakla dışarı boşaltan sürücünün o anları, vatandaşlar tarafından anbean kayda alındı.