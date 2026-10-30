Otomobiline dolan suyu bardakla tahliye etmeye çalıştı - Son Dakika
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Otomobiline dolan suyu bardakla tahliye etmeye çalıştı

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Otomobiline dolan suyu bardakla tahliye etmeye çalıştı
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Diyarbakır'da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle caddeler göle dönerken; aracının içine su dolan bir sürücünün biriken suyu bardakla tahliye etmeye çalıştığı trajikomik anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır’da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış kentte hayatı olumsuz etkilerken, sular altında kalan bir sürücünün otomobiline dolan suyu bardakla boşaltmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları ve şiddetli yağış nedeniyle birçok cadde ve sokakta geniş su birikintileri oluştu. Kent içi trafikte aksamalar yaşanırken, sürücüler ve yayalar yollarda zor anlar yaşadı.

Otomobiline dolan suyu bardakla tahliye etmeye çalıştı

OTOMOBİLİNE DOLAN SUYU BARDAKLA BOŞALTMAYA ÇALIŞTI

Sağanağın ardından otomobilinin içine su dolduğunu fark eden bir sürücü, çaresizce aracındaki suyu bardakla tahliye etmeye çalıştı. Çevredekilerin şaşkın ve tebessüm ettiren bakışları arasında biriken suyu tek tek bardakla dışarı boşaltan sürücünün o anları, vatandaşlar tarafından anbean kayda alındı.

Kaynak: DHA
Cep TelefonuDiyarbakırGüncelSon Dakika

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