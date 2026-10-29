Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon! Liderlerle yemekteyken aradı - Son Dakika
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Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon! Liderlerle yemekteyken aradı

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Trump\'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a telefon! Liderlerle yemekteyken aradı
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ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle liderlerin de katıldığı akşam yemeği sırasında Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi nedeniyle telefonla aradı. Trump, TDT Liderler Zirvesi için başarı dileklerini iletti.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz bir telefon geldi. Trump, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle liderlerin de katıldığı akşam yemeği sırasında aradı. 

TRUMP, LİDERLERE SELAM GÖNDERDİ

İletişim Başkanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle liderlerin de katıldığı akşam yemeği sırasında Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi nedeniyle telefonla aradı.

Cumhurbaşkanımız ABD Başkanı’na yemeğe katılan liderlerin selamlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13’üncü Zirvesinin Ankara’da düzenleneceğini, bu toplantıda 200 milyonu aşan nüfusuyla Orta Asya’da istikrar ve güvenin adresi haline gelen Teşkilatımızı ileriye taşıyacak kararlar alınacağını belirtti.

ABD Başkanı Trump da Cumhurbaşkanımıza Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi için başarı dileklerini iletti."

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon! Liderlerle yemekteyken aradı

TRUMP VE ERDOĞAN ÖNCEKİ GÜN DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan Trump ile Erdoğan önceki gün de telefonda görüşmüştü. İletişim Başkanlığı o görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yapmıştı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, önümüzdeki sene tesisinin 100. yıl dönümünü idrak edeceğimiz Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin geliştirilmesi ve iş birliğimize her alanda ivme kazandırılması için çalışmaya devam edeceğimizi belirtti.

Cumhurbaşkanımız, Mekke Ortak Savunma İttifakı olarak Hürmüz Boğazı ve Yemen’deki gelişmeleri yakından takip ettiğimizi, sorunun diplomasi zemininde çözülmesi için gayret gösterdiğimizi ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna-Rusya arasında diplomatik sürecin canlandırılması ve savaşın bu yolla sona erdirilmesi için yapılan çalışmalara destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Görüşmede ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanımızın ve Türk halkının Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarken Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nin başarılı geçmesi temennilerini de iletti.

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon! Liderlerle yemekteyken aradı
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