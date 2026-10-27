Babacan, Antalya Kepez'deki hortumda ölen işçiler için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
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Babacan, Antalya Kepez'deki hortumda ölen işçiler için taziye mesajı yayımladı

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Babacan, Antalya Kepez\'deki hortumda ölen işçiler için taziye mesajı yayımladı
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Antalya Kepez'deki hortumda yaşamını yitiren işçiler için başsağlığı diledi. Babacan, ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa ve hortumdan etkilenenlere geçmiş olsun temennisinde bulundu.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Antalya Kepez'de meydana gelen hortum sonucu yaşamını yitiren işçilere başsağlığı diledi.

Ali Babacan, yaptığı açıklamada, "Antalya Kepez'de meydana gelen hortum sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Hortum felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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