Ali Babacan, Aliağa patlaması için taziye mesajı paylaştı, enkaz temennisinde bulundu

Ali Babacan, Aliağa patlaması için taziye mesajı paylaştı, enkaz temennisinde bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir Aliağa'daki fabrika patlamasında hayatını kaybeden işçiler için sosyal medyadan taziye mesajı paylaştı. Babacan, mesajında enkaz altında kalan emekçilere bir an önce ulaşılmasını, yaralıların da acil şifa bulmasını temenni etti.
(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir Aliağa'da meydana gelen patlama nedeniyle yaşımını yitiren işçiler için taziye mesajı yayımladı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Aliağa'da bir fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Enkaz altında kalan emekçilerimize bir an önce ulaşılmasını temenni ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.
Kaynak: ANKA
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