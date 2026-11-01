Saadet Partili Aydın, tutuklu Başkan Seçer\'i ziyaret edip adalet çağrısı yaptı

(ANKARA) - Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Tarsus Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret ettiklerini belirterek, "Önce adalet, herkes için adalet, her daim adalet" çağrısı yaptı.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Tarsus Cezaevinde tutuklu bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Vahap Seçer'i ziyaret ettik. Siyaset kurumunu ve bir bütün olarak toplumu; teklif veya tehdit, havuç veya sopa, Beştepe veya Cezaevi ikilemine sıkıştırmak isteyen anlayış artık son bulmalıdır. Çağrımızı yineliyorum: Önce adalet, herkes için adalet, her daim adalet."