Saadet Partisi lideri Arıkan, Kepez\'deki hortumda ölen işçilere başsağlığı diledi

Saadet Partisi lideri Arıkan, Kepez'deki hortumda ölen işçilere başsağlığı dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Antalya'nın Kepez ilçesindeki hortum felaketinde hayatını kaybeden işçiler için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Arıkan, mesajında ölenlere rahmet, ailelerine sabır ve yaralılara acil şifa diledi.
(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşamını yitiren işçiler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA
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