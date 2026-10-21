Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Ordu\'daki çevre örgütleriyle görüştü

(ANKARA)- Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Ordu Çevre Derneği, Ünye Çevre Platformu, Fatsa Doğa ve Çevre Derneği ile Fatsa İnisiyatif Grubu üyeleriyle bir araya geldi.

Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından, Genel Başkan Mahmut Arıkan'ın çevre örgütlerinin üyeleriyle görüşmesine ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Mahmut Arıkan, Ordu Çevre Derneği, Ünye Çevre Platformu, Fatsa Doğa ve Çevre Derneği ve Fatsa İnisiyatif Grubu üyeleri ile bir araya geldi."