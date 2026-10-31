Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, kasımda Siyasi Ahlak Manifestosu\'nu açıklayacak

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Kasım ayında, uzun zamandır üzerinde çalıştığımız Siyasi Ahlak Manifestomuzu kamuoyuyla paylaşacağız. Biz sadece Saadet Partisi'nin ahlaki prensiplerini açıklamayacağız. Türkiye siyasetinde, ahlaki bir zemin inşa edecek bir altyapıyı ortaya koyacağız" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Ankara'da düzenlenen Anadolu Gençlik Derneği İlçe Başkanları toplantısında konuştu. Türkiye'nin yeni bir siyasi atmosferin arifesinde olduğunu belirten Arıkan, kasım ayında kapsamlı bir "Siyasi Ahlak Manifestosu" açıklayacaklarını söyledi.

"SİYASETİ VE İKTİDARI AHLAK MESELESİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Mahmut Arıkan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bizim için sadece iktidara gelmek yeterli değildir. Asıl mesele; iktidara hangi anlayışla geleceğimiz, iktidarda hangi ilkelerle hareket edeceğimiz, hangi kadrolarla çalışacağımız ve bize emanet edilen kamu gücünü hangi amaçla kullanacağımızdır. Bu yüzden siyaseti ve iktidarı her şeyden önce bir ahlak meselesi olarak görüyoruz. Nedir ahlak? Kendimiz için istediğimizi başkaları için de isteyebilmektir. Ahlak; millete tasarruf tavsiye ederken devletin imkanlarını israf etmemektir. Ahlak; kendi evladımıza istediğimiz imkanları, bu ülkenin bütün evlatları için de isteyebilmektir. Ahlak; yolsuzluğu yapanın partisine değil, yapılan işin kendisine bakabilmektir. Ahlak; rüşveti kendi belediyesinde de başkasının belediyesinde de aynı kararlılıkla reddedebilmektir.

Buradan da ilan etmiş olayım, Allah'ın izniyle kasım ayında, uzun zamandır üzerinde çalıştığımız Siyasi Ahlak Manifestomuzu kamuoyuyla paylaşacağız. Biz sadece Saadet Partisi'nin ahlaki prensiplerini açıklamayacağız. Türkiye siyasetinde, ahlaki bir zemin inşa edecek bir altyapıyı ortaya koyacağız.

"İKTİDAR CAN DERDİNDE, MUHALEFET BİRBİRİNE VURMA GAYRETİNDE"

Huzurlarınızda sormak istiyorum. Milli Görüş bu ülkede defalarca koalisyon ortağı oldu. En önemli bakanlıkları yönetti. Yerel yönetimlerde iktidara geldi. Peki, ne belediyelerimiz hakkında ne de bakanlarımız hakkında bir tane şaibe duydunuz mu? Bir tane usulsüzlük gördünüz mü? Bir tane yolsuzluk imasına şahit oldunuz mu? Elbette hayır. Hiç şüpheniz olmasın, Türkiye, bütün bu hedeflerimizi mümkün kılabilecek yeni bir siyasi atmosferin arifesindedir. Türk siyasetinde dengeler değişiyor, siyasi aktörler ve kadrolar yeniden konumlanıyor. Bugün henüz açıkça ifade edilmeyen pek çok gelişmenin işaretlerini satır aralarında görüyoruz. İktidar bloğuna bakıyoruz; yıllardır güçlü ve sarsılmaz gösterilmeye çalışılan siyasi yapı, can derdine düştü, acaba bugün kimin yolsuzluğu çıkacak telaşındalar. Muhalefet cephesine bakıyoruz; onlar da birbirlerine en büyük zararı verme gayretindeler. Ancak biz, birleşiyoruz. Bugün bütün siyasi partilerle konuşabilen, iletişim kurabilen tek parti Saadet Partisi'dir. Bu avantajımızla beraber; esaslarımızı ve ilkelerimizi muhafaza ederek eskimiş Türkiye siyasetine yeni bir teklifle insanımıza bir seçenek olmalıyız."