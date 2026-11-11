Saadet Partisi lideri Arıkan, fon vurgununda siyasi ayağın da aydınlatılmasını istedi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "AK Parti iktidarı, dedikleri gibi gerçekten samimiyse, bu fon vurgununu başta siyasi ayak olmak üzere bütün yönleriyle aydınlatmak zorundadır." dedi.

Arıkan, Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, İzmir Aliağa'daki bir fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Yaşanan patlamayı iş kazası değil "iş cinayeti" olarak gördüklerini belirten Arıkan, TBMM Genel Kurulunda konuyla ilgili verdikleri önergenin reddedilmesini eleştirdi.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ilişkin görüşlerini paylaşan Arıkan, iklim değişikliğine sebep olanların iklim krizini ortadan kaldıramayacaklarını söyledi.

Meselenin yalnızca toplanıp kararlar almak olmadığına işaret eden Arıkan, "İklimi değiştiren politikaları sürdürenlerle emisyonları azaltmayı konuşmak tek bir işe yarar, krizin sebeplerini normalleştirir." ifadesini kullandı.

Fon soruşturmalarına değinen Arıkan, eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanması konusunda "Adalet yerini buldu diyemiyoruz." ifadesini kullandı.

Ortada bir kişinin suça karışıp karışmadığından çok daha büyük "kokuşmuş düzen" meselesi bulunduğunu dile getiren Arıkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti iktidarı, dedikleri gibi gerçekten samimiyse, bu fon vurgununu başta siyasi ayağı olmak üzere bütün yönleriyle aydınlatmak zorundadır. O yüzden burada açıkça sesleniyorum, fakir tavuğu gibi tek tek yumurtlamayın. Bildiğiniz ne varsa, elinizde hangi bilgi, hangi belge varsa hepsini getirin milletin önüne koyun. Kim bu Ali Baba? Kim bu kırk haramiler? Kimler kazandı? Kimler korundu? Kimler hesap vermekten kaçıyor? Madem biliyorsunuz, madem elinizde liste var, neden milletle paylaşmıyorsunuz? Neden korkuyorsunuz?"

Dertlerinin sansasyon üretmek değil milletin hakkını ve hukukunu korumak olduğunu belirten Arıkan, "Ali Baba'yı da kırk haramileri de açıklayın. Bu millet, masalın devamını değil hesabın tamamını istiyor. Milleti karınca gibi çalıştırıp ağustos böceklerine ziyafet çektirdiğiniz bu düzen mutlaka ama mutlaka yıkılacak siz de o yıkılan enkazın altında kalacaksınız." diye konuştu.

"Gazze için yeniden harekete geçelim"

Çiftçi, esnaf, sanayici, emekli, memur ve kamu mühendislerinin içinde bulundukları zorlukları dile getiren Arıkan, vatandaşların "karınca" gibi çalışmasına rağmen borçluların, iflas edenlerin, hak mücadelesi yürütenlerin sayısının azalmadığını anlattı.

Milletin, istendiğinde her türlü fedakarlığı yaptığını ve bedel ödediğini kaydeden Arıkan, "her krizde milletten sabır, fedakarlık isteyen iktidarın" sorumluluk almasını ve hesap vermesini istedi.

Türkiye'de siyasetin her geçen gün daha da kirli bir hale geldiğini ifade eden Arıkan, uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştıkları "siyasi ahlak manifestosunu" 21 Kasım'da, İstanbul'da kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

Gazze'de devam eden insanlık dramına da dikkati çeken Arıkan, şunları kaydetti:

"Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyorum, gelin, Gazze için yeniden harekete geçelim. İlk insani yardım sevkiyatının önünü açarak bugün somut adımlar atalım. Çadırları, battaniyeleri, ilaçları, gıdaları doğrudan Gazze'ye ulaştıralım. Biz, üzerimize düşen sorumluluğu almaya hazırız. Yeter ki harekete geçelim. Yeter ki Gazze'de bir çocuk daha soğuktan ölmeden, bir anne daha evladını kaybetmeden harekete geçelim. Türkiye'nin buna kudreti, gücü var."