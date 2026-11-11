Mahmut Arıkan, fon soruşturmasında AK Parti\'ye tüm belgeleri açıklama çağrısı yaptı

(TBMM) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'ya ilişkin, "Biz 'Adalet yerini buldu' diyemiyoruz. AK Parti iktidarı, dedikleri gibi gerçekten samimiyse bu fon vurgununu, başta 'siyasi ayağı' olmak üzere bütün yönleriyle aydınlatmak zorundadır. Fakir tavuğu gibi tek tek yumurtlamayın. Bildiğiniz ne varsa, elinizde hangi bilgi ve belge varsa hepsini milletimizin önüne koyun" diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeni Yol Partisi'nin Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arıkan, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi. Arıkan, "AK Parti iktidarı bize şunu öğretti: Bu facia da kayıtlara bir 'iş kazası' olarak geçecek. Biz bu faciayı iş kazası olarak görmüyoruz. İhmal ve denetimsizlik sonucu yaşanan ölümler, bizim nazarımızda iş cinayetidir" dedi.

Yaşanan faciaya ilişkin Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasına yönelik önergenin gündeme alınmasının AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilmesine tepki gösteren Arıkan, sorunların araştırılması ve gerekli düzenlemelerin yapılması çağrısında bulundu.

"AK Parti iktidarı, ülkemizi ikiye ayırdı. Bir yanda sepetinde fon yolsuzluğu yapan iktidar yandaşları listesi, diğer yanda sepetinde ödenemeyen faturalar listesi olan milyonlarca vatandaş" diyen Arıkan, kürsüden bir doğal faturasını ilişkin görseli paylaştı. Arıkan, şöyle devam etti:

"Malum, kasım ayındayız, kış geldi. Mecbur kombiler açıldı. İşte bu fatura, 83 yaşında, evinde tek başına yaşayan teyzemizin iki odalı evine kasım ayında gelen doğal gaz faturası. Bu teyzemiz, fatura çok gelmesin diye çoğu gün evinde battaniyeyle oturuyor. Buna rağmen gelen fatura ne kadar biliyor musunuz? Tam 6 bin 638 lira. Üstelik bu teyzemize faturayla birlikte bir de SMS mesajı gönderiyorlar. Neymiş efendim, bu faturanın 3 bin 273 lirasını devlet ödediği için teyzemiz sadece 3 bin 364 lira ödeyecekmiş. Yani bir de lütufta bulunmuş gibi insanların kendilerine minnet duymasını istiyorlar. Milyonlarca vatandaşın sepetinde bir de elektrik faturası var. Orada durum daha vahim. Konutlarda destekli tarifeden yararlanmayı belirleyen yıllık elektrik tüketim sınırı 2025'te 5 bin kilovatsaatti. 2026'da 4 bin kilovatsaate indirildi. 1,5 ay sonra da 1 Ocak 2027'de 3 bin kilovatsaate düşürecekler. Hani iktidar diyor ya, 'Ulusal tarifeye zam yapmadık.' 1 Ocak 2027'den itibaren Türkiye'de yaklaşık 6,5 milyon konutun elektrik tüketimine zam yapılacak. Birileri fonlarda vurgun peşinde koşmaya devam ederken, birileri belediyelerde rüşvet peşinde koşmaya devam ederken biz Anadolu'da milyonlarca evin hakikatinden bahsediyoruz. Ayıptır, yazıktır, günahtır."

"DÜNYANIN İKLİMİNİ KONUŞUYORSUNUZ, PEKİ MİLLETİN GÜVEN İKLİMİ NE OLACAK?"

Arıkan, Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) yönelik de şu değerlendirmelerde bulundu:

"İklim değişikliğine sebep olanlar, iklim krizini ortadan kaldıramazlar. COP dediğiniz zirve 31 yıldır yapılıyor. Ancak bu COP31'in alkışçıları, fosil yakıt yatırımlarına, dünyanın her yerinde yanlış madencilik faaliyetlerine, sınırsız tüketim anlayışına ve emperyalist projelere aynen devam ediyor. Mesele yalnızca toplanıp kararlar almak değil. Kapitalist düzen içerisinde aldığınız kararlar, insanlığa bugüne kadar hiçbir şey kazandırmamıştır, bundan sonra da kazandırmayacaktır. İklimi değiştiren politikaları sürdürenlerle emisyonları azaltmayı konuşmak, krizin sebeplerini normalleştirmektir.

Biz iktidara şunu sormak istiyoruz: Dünyanın iklimini konuşuyorsunuz, peki milletin güven iklimi ne olacak? Hatırlarsınız, çocukluğumuzda 'Karınca ile Ağustos Böceği'nin masalını anlatırlardı. Masalda karınca çalışır, ağustos böceği yan gelir yatardı. İktidar her şeyi tersine döndürdüğü gibi maalesef bu masalı da tersine döndürdü. Daha doğrusu, bu masalı kendisine benzetti. Karıncalar alın teri döküyor, vergi ödüyor, geçim derdiyle boğuşuyor. Ağustos böcekleri ise fon soygunlarıyla servetlerine servet katıyor. Karıncanın sofrasında ekmek küçülürken ağustos böcekleri, rüşvet paralarını saklamak için ev kiralıyor."

"BİZ 'ADALET YERİNİ BULDU' DİYEMİYORUZ"

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına işaret eden Arıkan, "Biz 'Adalet yerini buldu' diyemiyoruz. Mesele, bir kişinin suça karışıp karışmadığından çok daha büyük. Mesele, kurmuş oldukları 'kokuşmuş düzen'. Mesele, Türkiye'de yıllardır hesap vermeyen bir yönetim anlayışının kurumsallaşması. AK Parti iktidarı, dedikleri gibi gerçekten samimiyse bu fon vurgununu, başta 'siyasi ayağı' olmak üzere bütün yönleriyle aydınlatmak zorundadır. O yüzden buradan açıkça sesleniyorum: Fakir tavuğu gibi tek tek yumurtlamayın. Bildiğiniz ne varsa, elinizde hangi bilgi ve belge varsa hepsini milletimizin önüne koyun. Madem biliyorsunuz, madem elinizde liste var, neden milletle paylaşmıyorsunuz?" diye konuştu.

ÇİFTÇİ, ESNAF, EMEKLİ VE SANAYİCİLERİN YAŞADIĞI EKONOMİK SORUNLAR

Arıkan, geçtiğimiz hafta sonu Konya'da çiftçilerle bir araya geldiklerini belirterek, iktidarın tarım politikalarını eleştirdi. TMO silolarının Ukrayna buğdayıyla doldurulduğunu, yerli çiftçinin ise ürününü düşük fiyatlarla tüccarlara satmak zorunda kaldığını öne süren Arıkan, çiftçilerin bankalara olan tarımsal kredi borcunun 1 trilyon 600 milyar liraya ulaştığını ve borç yükünün AK Parti iktidarı döneminde 276 kat arttığını ifade etti.

Esnafın ekonomik durumuna da değinen Arıkan, KOBİ'lerin toplam borcunun 7,5 trilyon liraya ulaştığını, nakit sıkışıklığı nedeniyle yalnızca ekim ayında 21 binden fazla çekin karşılıksız çıktığını belirterek esnafın ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Sanayideki daralmaya dikkati çeken Arıkan, Türkiye'de sanayinin 31 aydır küçüldüğünü, yüksek maliyetlerin üreticilerin uluslararası rekabet gücünü olumsuz etkilediğini dile getirdi. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın 13 fabrikasından 7'sini kapattığını ve çalışan sayısını 6 bin 900'den bin 900'e düşürdüğünü aktaran Arıkan, söz konusu gelişmenin yaklaşık 5 bin kişilik istihdam kaybına yol açtığını kaydetti.

Arıkan, 8 Eylül 1999 ve 9 Eylül 1999 tarihlerinde sigortalı olan çalışanlar arasındaki emeklilik koşullarına ilişkin farklılıkları eleştirerek, yalnızca bir günlük sigorta başlangıcı farkının çalışanların emeklilik haklarını etkilediğini belirtti. İktidara seslenen Arıkan, "Gelin, hemen bugün sosyal güvenlik sistemimizin imkanlarını da gözeterek adil ve hakkaniyetli bir kademeli emeklilik düzenlemesini hayata geçirelim" çağrısında bulundu.

Arıkan, kamu mühendisleri ve kamu avukatlarının teknik sorumluluk tazminatı, ücret adaletsizliğinin giderilmesi, mesleki hakların güvence altına alınması ve iyileştirmelerin emekliliğe yansıtılması yönündeki taleplerini de dile getirdi.

"MİLLET, BİR AVUÇ İNSAN FON YOLSUZLUĞUYLA MİLYARLAR GÖTÜRSÜN DİYE Mİ CANINI ORTAYA KOYDU"

İcra ve iflas dosyası sayısının 33 milyona, icra ve haciz kapsamındaki vatandaş sayısının 4,4 milyona yaklaştığını kaydeden Arıkan, 2021 yılından bu yana e-Devlet üzerinden sosyal yardım talebinde bulunanların sayısının 27 milyonu aştığını, bankaların takipteki alacak stokunun ise 1 trilyon lira sınırına dayandığını ifade etti. Çiftçi, esnaf, sanayici, işçi, memur ve emeklilerin yoğun çalışmalarına rağmen borç ve ekonomik sorunlarının devam ettiğine dikkati çeken Arıkan, "Bu millet neden bedel ödedi? 15 Temmuz'da tankları durduran kahraman millet, bir avuç insan fon yolsuzluğuyla milyarlar götürsün diye mi canını ortaya koydu? Her krizde milletten sabır, her sıkıntıda milletten fedakarlık isteyen AK Parti iktidarı, hiç mi sorumluluk almayacak?" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NİN TANINMASI İÇİN DİPLOMATİK GİRİŞİMLERİNİ HIZLANDIRMALIDIR"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 43. yıl dönümünü kutlayan Arıkan, iktidara çağrıda bulunarak, "Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için diplomatik girişimlerini hızlandırmalıdır. Türkiye, dost ve müttefik ülkelerden KKTC'yi tanımalarını açıkça istemelidir. Birleşmiş Milletler'de, Türk Devletleri Teşkilatı'nda ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nda Kıbrıs Türk halkının kendi adıyla, kendi temsilcileriyle söz alabilmesi için bütün diplomatik imkanlarını kullanmalıdır" dedi.