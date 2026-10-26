Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, fon ve borsa soruşturmasında siyasi ayağı sordu - Son Dakika
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Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, fon ve borsa soruşturmasında siyasi ayağı sordu

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Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, fon ve borsa soruşturmasında siyasi ayağı sordu
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Sosyal medyadan paylaşım yapan Mahmut Arıkan, fon ve borsa soruşturmalarına ilişkin iktidara tepki gösterdi. Arıkan, 'Fon Terör Örgütü'nün inlerine ne zaman girilecek' diye sordu, siyasi ayağın üzerine gidilip gidilmeyeceğini yoksa üzerinin mi örtüleceğini sorusunu yöneltti.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, borsa ve fon soruşturmalarına ilişkin, "Bu kirli organizasyonun siyasi ayağının üzerine ne zaman gidilecek? Daha doğrusu, siyasi ayağının üzerine mi gidilecek, yoksa geçmişte olduğu gibi üzeri mi örtülecek? Bir kez daha söylüyoruz: Bu kirli düzen tamamen ifşa olana ve sorumlular yargı önünde hesap verene kadar bu soruları sormaya devam edeceğiz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fon ve borsa üzerinden yürütülen işlemlere ilişkin iktidara tepki gösterdi. Arıkan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dün FETÖ için dile getirdiğiniz o tarihi tespit, bugün maskesi düşen bir başka paralel yapının özetidir: Bu yapının; altı ticaret, ortası rezalet, üstü ihanettir! Dün katları tek tek sayıyor, 'İnlerine gireceğiz!' diyordunuz. Şimdi millet adına açıkça soruyoruz: Fon Terör Örgütü'nün inlerine ne zaman girilecek? Borsa'da kurulan bu paralel yapının çarkları ne zaman ifşa edilecek? Bu kirli organizasyonun siyasi ayağının üzerine ne zaman gidilecek? Daha doğrusu, siyasi ayağının üzerine mi gidilecek, yoksa geçmişte olduğu gibi üzeri mi örtülecek? Bir kez daha söylüyoruz: Bu kirli düzen tamamen ifşa olana ve sorumlular yargı önünde hesap verene kadar bu soruları sormaya devam edeceğiz. Çünkü mesele milletin alın teri, Türkiye'nin geleceğidir."

Kaynak: ANKA
Mahmut ArıkanPolitikaGüncelBorsaSpSon Dakika

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