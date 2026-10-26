Saadet Partisi lideri Arıkan, Alevi Bektaşi Platformu Başkanı Özdemir'i ağırladı - Son Dakika
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Saadet Partisi lideri Arıkan, Alevi Bektaşi Platformu Başkanı Özdemir'i ağırladı

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Saadet Partisi lideri Arıkan, Alevi Bektaşi Platformu Başkanı Özdemir\'i ağırladı
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Alevi Bektaşi Güç Birliği Platformu Başkanı Ali Rıza Özdemir ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde ağırladı. Parti, görüşmeyi resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Alevi Bektaşi Güç Birliği Platformu Başkanı Ali Rıza Özdemir ile beraberindeki heyeti parti genel merkezinde ağırladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Alevi Bektaşi Güç Birliği Platformu Başkanı Ali Rıza Özdemir ile beraberindeki heyeti parti genel merkezinde ağırladı.

Saadet Partisi, resmi sosyal medya hesabından şu açıklamada yapıldı:

"Genel Başkanımız Mahmut Arıkan, Alevi Bektaşi Güç Birliği Platformu Başkanı Ali Rıza Özdemir ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi."

Kaynak: ANKA
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