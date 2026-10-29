Arıkan, Erbakan\'ı 100. doğum yılında andı, idealleri yineledi

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Doğumunun 100. yılında Milli Görüş lideri, merhum Erbakan Hocamızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Emaneti emanetimiz, idealleri istikametimizdir" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından, 29 Ekim 1926'da doğan, eski başbakanlardan, Milli Görüş ve Saadet Partisi kurucu lideri merhum Necmettin Erbakan'ın doğum gününü kutladı.

Arıkan, şunları kaydetti:

"Erbakan Hocamız; ömrü boyunca üreten, kendi kaynaklarıyla kalkınan, teknolojisini geliştiren, tam bağımsız bir Türkiye'nin mücadelesini verdi. Alın terinin karşılığını bulduğu, kaynakların adil paylaşıldığı, ahlak ve maneviyatla yetişen nesillerin geleceğe güvenle baktığı bir ülke için çalıştı.

Milli Görüş'ün inancı, azmi ve kararlılığıyla; Yaşanabilir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya idealini nesilden nesile taşıyacağız. Doğumunun 100. yılında Milli Görüş lideri, merhum Erbakan Hocamızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Emaneti emanetimiz, idealleri istikametimizdir."