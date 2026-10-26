Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, ESDER Genel Başkanı Çelikus'la görüştü - Son Dakika
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Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, ESDER Genel Başkanı Çelikus'la görüştü

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Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, ESDER Genel Başkanı Çelikus\'la görüştü
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus ve derneğin İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşme, Saadet Partisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu.

(İSTANBUL) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus ve derneğin İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Saadet Partisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Mahmut Arıkan, Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus ve İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi" denildi.

Kaynak: ANKA
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