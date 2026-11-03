Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Pakistan Cemaati İslami heyetini kabul etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Pakistan Cemaati İslami heyetini kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Pakistan Cemaati İslami Lideri Hafız Naeemur Rahman ve beraberindeki heyeti kabul etti. Parti, görüşmeyi resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Pakistan Cemaati İslami Lideri Hafız Naeemur Rahman ile bir araya geldi.
Saadet Partisi'nin resmi sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın, Pakistan Cemaati İslami Lideri Hafız Naeemur Rahman ve beraberindeki heyet ile bir araya geldiği kaydedildi.
Kaynak: ANKA
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