Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Pakistan Cemaati İslami heyetini kabul etti

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Pakistan Cemaati İslami Lideri Hafız Naeemur Rahman ile bir araya geldi.

Saadet Partisi'nin resmi sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın, Pakistan Cemaati İslami Lideri Hafız Naeemur Rahman ve beraberindeki heyet ile bir araya geldiği kaydedildi.