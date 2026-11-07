Arıkan, fon listelerinin açıklanmasını isteyerek 180 yargı üyesi iddiasını yineledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Arıkan, fon listelerinin açıklanmasını isteyerek 180 yargı üyesi iddiasını yineledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Arıkan, fon listelerinin açıklanmasını isteyerek 180 yargı üyesi iddiasını yineledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Arıkan, fon listelerinin açıklanmasını isteyerek 180 yargı üyesi iddiasını yineledi
Haber Videosu

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Konya'da fon listelerinin açıklanmasını istedi. Arıkan, listede 60 AK Partili vekil, 180 yargı üyesi ve 30 vali-kaymakam olduğunun söylendiğini belirterek, listeler açıklanmazsa bürokratların zan altında kalacağını savundu.

Haber: Taner ÖZAY

(KONYA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, fon krizine ilişkin "Açıklayın o listeleri artık. O listede 60 AK Partili vekil, 180 yargı üyesi, 30 vali ve kaymakam olduğu söyleniyor. Siz bu listeyi açıklamadığınız sürece bu ülkede layıkıyla hizmet eden pırıl pırıl bürokratlarımızı, yargı üyelerimizi, gece gündüz çalışan milletvekillerimizi zan altında bırakıyorsunuz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Konya'da bir otelde düzenlenen Merkez İlçeler Kongresi'ne katıldı. Arıkan, burada yaptığı konuşmada iktidarın tarım politikalarını, 2027 yılı bütçesinde faiz ödemelerine ayrılan kaynağı ve fon iddialarını gündeme getirdi.

Türkiye'nin tarımsal üretim potansiyeline rağmen çiftçilerin ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirten Arıkan, şunları söyledi:

"Türkiye'de üretilen 191 tarım ürünü var. Dünya üzerinde bu çeşitlilik anlamında bizler ikinci sıradayız. Rabb'im bu topraklara böyle bir güzellik nasip etmiş. Dahasını söyleyeyim. Dünyada üretilen 121 ürün var ki Türkiye, bu 121 ürünün tamamında dünyada ilk 20 sırada. En kıymetli tarım ürünlerinin üretiminde dünyada ilk 20 sıradayız. Peki, bu kadar güzellik ve zenginlik içerisinde insanlarımız, Konyalı hemşehrilerimiz bu zenginlikten payını alabiliyor mu? Ben şeker pancarı diyeyim, siz gerisini anlayın. Ben hububat diyeyim, siz gerisini anlayın. Ben süt diyeyim, siz gerisini anlayın değerli kardeşlerim."

"PANCAR ÜRETİCİSİ BİR KİLO PANCARI SATACAK AMA BİR TANE SAKIZ BİLE ALAMAYACAK"

Şeker pancarı alım fiyatındaki artışın üreticilerin giderlerini karşılamadığını ifade eden Arıkan, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz haftalarda şeker pancarının alım fiyatlarını hep beraber gördük. Hissedilen enflasyonu geçtik, oynanmış rakamlarla açıklanan enflasyon bile yüzde 30'lardayken pancara verilen artış ne kadar? Sadece yüzde 20'lerde bir artış verildi. Bu ne demek, biliyor musunuz? Bugün pancar üreticisi kardeşim, bir kilo pancarı satacak ama bir tane sakız bile alamayacak demek. Bugün çiftçimiz tohumu, gübreyi, mazotu, sulama elektriğini cebinden ödedi. Mevsim şartlarından dolayı bazen iki kez ekim yaptı. Şimdi çiftçiye dönüp ne diyorlar? 'Sen ne halin varsa gör' diyorlar."

"3,5 MİLYON TON MISIR ÜLKEMİZE SIFIR GÜMRÜK VERGİSİYLE GİRDİ"

Arıkan, hububat üreticilerine yeterli destek verilmediğini savunarak, mısır ithalatına ilişkin şu eleştirilerde bulundu:

"Şeker pancarı böyleyken hububat farklı mı? Yaz aylarında buraya geldik. Burada başkanımızla birlikte ilçelerde hububat üreticilerimizin feryatlarını hep beraber dinledik. Elhamdülillah, 2026 bol bir hasat yılı oldu. Rabb'imiz nimetlerini bize lütfetti. Peki, iktidar ne yaptı? Buğdaya da arpaya da gerekli desteği sağlamadı. Ama bugün burada buğdaydan değil, mısırdan bahsedeceğim. Değerli Konyalılar, 2025 senesi içerisinde, yani geçen yıl, dört defada tam 3,5 milyon ton mısır ülkemize sıfır gümrük vergisiyle girdi. Hem de mısır ekiminin hemen sonrasına denk geldi. Yerli üreticinin ekiminden sonra dışarıdan sıfır gümrük vergisiyle mısır ithal ettiler. En açık şekilde söylüyorum size. Türkiye'ye getirdikleri fiyat ne kadar, biliyor musunuz? 6 bin liraydı. Peki, Türkiye'deki üreticimiz mısırı kaça mal etti? 7 bin liraya mal etti."

"SÜT ÜRETİCİMİZ SATTIĞI HER LİTRE SÜTTE 5 LİRA ZARAR ETMEK ZORUNDA KALIYOR"

Konya'daki süt üreticilerinin de zarar ettiğini belirten Arıkan, üreticilerin borçlarını ödeyebilmek için hayvanlarını satmak zorunda kaldığını söyledi. Arıkan, şöyle devam etti:

"Ulusal Süt Konseyi geçtiğimiz haftalarda süt üreticisini koruyabilmek için çiğ süt tavsiye fiyatını açıkladı. Aynı pancarda olduğu gibi, hububatta olduğu gibi bugün Konya'da süt üreticimiz, besicimiz sattığı her litre sütte 5 lira zarar etmek zorunda kalıyor.

Peki, zarar eden üretici ne yapıyor? Vardır etrafımızda bu işlerle uğraşanlar. Önce yemden kısıyor. Sonra borcunu ödeyebilmek için ahırdaki en değerli hayvanını satmak zorunda kalıyor. ve bu hayvan ya anaç inek oluyor ya da düve oluyor. Şunu da çok iyi biliyoruz ki bir anaç hayvan kesildiğinde sadece bir hayvan gitmez. Onun buzağısı gider, gelecek iki yılın sütü gider, iki yıl sonraki eti gider. Kesim bir günde oluyor. Kasaba götürüyorsunuz, o kıymetli hayvanı kesiyorsunuz ama onun yerini doldurabilmek için yıllara ihtiyacınız oluyor."

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL FAİZE TAM 4 TRİLYON LİRA ÖDEME YAPILACAK"

TBMM'de süren bütçe görüşmelerine değinen Arıkan, 2027 yılı için öngörülen faiz ödemelerini eleştirerek, "Takip edenler bilir. Bugünlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri yapılıyor. Meclis grubumuz, milletvekillerimiz yoğun bir gayret içerisinde. Buraya dikkat edin değerli kardeşlerim, lütfen dikkat buyurun. Önümüzdeki yıl Türkiye Cumhuriyeti Devleti faize tam 4 trilyon lira ödeme yapacak" dedi.

Vergi gelirlerinin önemli bir bölümünün faiz ödemelerine ayrıldığını savunan Arıkan, "Bizim dişimizden, tırnağımızdan artırdığımız her 100 liralık verginin 20 lirasının siyonist faiz lobilerine gitmesi demek" ifadelerini kullandı.

"BİZ SUYUN KİMLERİN BAHÇESİNE GİTTİĞİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Ekonomik kaynakların dağılımını eleştiren Arıkan, şunları kaydetti:

"Bu memlekette su az değil. Biz suyun kimlerin bahçesine gittiğini çok iyi biliyoruz. Biz biliyoruz ki su, fonzadelerin bahçesine akıyor. Şehzadelerin bahçesine akıyor. İmarzadelerin bahçesine akıyor. Torpilzadelerin bahçesine akıyor. Bakın, Konya'da çiftçilikle uğraşan Hasan abi toprağını ekebilmek için traktörüne mazot alamazken birileri ne yapıyor? Kurdukları fon vurgunlarıyla trilyonlar götürüyorlar.

Üniversiteli gençler burada. Üniversitede okumaya çalışan Mehmet kardeşim, bir kafede sıradan bir kahve içmek için kara kara düşünürken Ankara'da birileri masa başında kurdukları kirli çarkla bu gençlerin geleceğini çalıyorlar."

"FON VURGUNU, CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ KRİZİDİR"

Fon iddiaları üzerinden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Arıkan, şöyle konuştu:

"Değerli kardeşlerim, buradan ilan ediyorum: Fon vurgunu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi krizidir. Ne dediler? 'Kararlar hızlanacak' dediler. 'Yürütme tek elde toplanacak' dediler. Ama aradan 52 gün geçti. Hala fon listelerini açıklayamıyorlar. Çıkıyor iktidar, 'Efendim, ben SPK'ya operasyon yaptım' diyor. Peki. Çıkıyor, 'BDDK'ya operasyon yaptım' diyor. O da peki. Peki, bu iktidar AKP'ye ne zaman neşter vuracak? Bu iktidar AKP'ye ne zaman operasyon yapacak?"

"SİZ BU LİSTEYİ AÇIKLAMADIĞINIZ SÜRECE BÜROKRATLARIMIZI ZAN ALTINDA BIRAKIYORSUNUZ"

İddialara konu listelerde milletvekilleri, yargı üyeleri ve mülki idare amirlerinin bulunduğunun öne sürüldüğünü belirten Arıkan, listelerin kamuoyuna açıklanması çağrısında bulundu. Arıkan, şunları söyledi:

"Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanı? 'Tahmin edemeyeceğimiz kişiler var' diye açıklama yapıyor. Arkadaş, liste önünüzde duruyor ya. Niye tahmin etmeye zorluyorsunuz ki? Açıklayın o listeleri artık. Bakın, bir kez daha ifade ediyorum. O listede 60 AK Partili vekil, 180 yargı üyesi, 30 vali ve kaymakam olduğu söyleniyor. Siz bu listeyi açıklamadığınız sürece bu ülkede layıkıyla hizmet eden pırıl pırıl bürokratlarımızı, yargı üyelerimizi, gece gündüz çalışan milletvekillerimizi zan altında bırakıyorsunuz. Biz sizi 25 yıldır çok iyi tanıdık, biliyoruz. 50 gündür listeyi açıklayamayan, ipin ucunun nereye gideceğini tahmin edemeyen bir iktidarla bugün karşı karşıyayız. Peki, bunların açıklayamadığı liste nasıl açıklanacak? Konya'dan ilan ediyorum değerli Konyalılar: Bu liste ancak sandıkta açıklanacak. Bunların ortaya koyduğu düzenin hesabı ancak sandıkta sorulacak."

Kaynak: ANKA
Mahmut ArıkanPolitikaGüncelKonyaYargıSpSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Batrakov’un menajeri, Fenerbahçe transfer sürprizini duyurdu Batrakov'un menajeri, Fenerbahçe transfer sürprizini duyurdu
Italiano’nun gözünden düştü Beşiktaş’ta ilk ayrılık belli Italiano'nun gözünden düştü! Beşiktaş'ta ilk ayrılık belli
Eda Ece’den korkutan paylaşım Apar topar hastaneye koştu Eda Ece'den korkutan paylaşım! Apar topar hastaneye koştu
Mehmet Şimşek: Enerji tedarik şoku şimdiye kadar görülenlerin en büyüğü Mehmet Şimşek: Enerji tedarik şoku şimdiye kadar görülenlerin en büyüğü
Gece kulübündeki olay sahaya taşındı Jakobs’a olay gönderme Gece kulübündeki olay sahaya taşındı! Jakobs'a olay gönderme
Annesini “İçine şeytan girdi“ diyerek öldürdü Cesediyle bir gün aynı evde kaldı Annesini "İçine şeytan girdi" diyerek öldürdü! Cesediyle bir gün aynı evde kaldı
60 gün uyudu, 512 bin TL kazandı Bir de tatile gönderilecek 60 gün uyudu, 512 bin TL kazandı! Bir de tatile gönderilecek
Köroğlu Rampaları’nda zincirleme kaza: Karla kayganlaşan yolda 7 araç çarpıştı, 6 yaralı Köroğlu Rampaları'nda zincirleme kaza: Karla kayganlaşan yolda 7 araç çarpıştı, 6 yaralı
Osimhen’den sonra Galatasaray’a bir şok daha Zemin onu da sakatladı Osimhen'den sonra Galatasaray'a bir şok daha! Zemin onu da sakatladı
Van’da katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti Van'da katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti
Restoranda yediği salata ve makarnaya ödediği hesap, ünlü bilim insanını isyan ettirdi Restoranda yediği salata ve makarnaya ödediği hesap, ünlü bilim insanını isyan ettirdi
Yok böyle bir maç Galatasaray Amedspor’u 4-3 yendi Yok böyle bir maç! Galatasaray Amedspor'u 4-3 yendi
Korkunç keşif: Annesinin evini temizlerken, derin dondurucuda bebek cesedi buldu Korkunç keşif: Annesinin evini temizlerken, derin dondurucuda bebek cesedi buldu
00:06
Fon soruşturmasında Neslihan Mumcu için mali tedbir kararı
Fon soruşturmasında Neslihan Mumcu için mali tedbir kararı
23:54
BTK Kurulu Üyesi Batuhan Mumcu görevden alındı
BTK Kurulu Üyesi Batuhan Mumcu görevden alındı
23:01
Polonya’da 6 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Polonya'da 6 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı
22:40
Netanyahu’ya soğuk duş İsrail’de hükümet kurma yetkisi Eisenkot’a verildi
Netanyahu’ya soğuk duş! İsrail'de hükümet kurma yetkisi Eisenkot'a verildi
22:08
ABD, Irak’tan İran ile sınır kapılarının büyük bölümünün kapatılmasını istedi
ABD, Irak'tan İran ile sınır kapılarının büyük bölümünün kapatılmasını istedi
21:41
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya’nın kızına şahit oldu
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya'nın kızına şahit oldu
20:48
Van’da katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti
Van'da katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti
20:27
Fon soruşturmasında BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen gözaltına alındı
Fon soruşturmasında BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen gözaltına alındı
20:04
Galatasaray 4’e 1 yakaladı, gol atamadı Taraftar çıldırdı
Galatasaray 4'e 1 yakaladı, gol atamadı! Taraftar çıldırdı
19:48
Gece kulübündeki olay sahaya taşındı Jakobs’a olay gönderme
Gece kulübündeki olay sahaya taşındı! Jakobs'a olay gönderme
19:25
Galatasaray-Amedspor maçına damga vuran görüntü
Galatasaray-Amedspor maçına damga vuran görüntü
19:20
Suriye, Yemen’e asker gönderileceği iddiasını yalanladı
Suriye, Yemen'e asker gönderileceği iddiasını yalanladı
18:48
Polonya’da bir kişi aracın içinden insanlara ateş açtı: 6 ölü, 15 yaralı
Polonya'da bir kişi aracın içinden insanlara ateş açtı: 6 ölü, 15 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 00:16:09. #.0.2#
SON DAKİKA: Arıkan, fon listelerinin açıklanmasını isteyerek 180 yargı üyesi iddiasını yineledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android