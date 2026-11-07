Arıkan, fon listelerinin açıklanmasını isteyerek 180 yargı üyesi iddiasını yineledi

Haber: Taner ÖZAY

(KONYA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, fon krizine ilişkin "Açıklayın o listeleri artık. O listede 60 AK Partili vekil, 180 yargı üyesi, 30 vali ve kaymakam olduğu söyleniyor. Siz bu listeyi açıklamadığınız sürece bu ülkede layıkıyla hizmet eden pırıl pırıl bürokratlarımızı, yargı üyelerimizi, gece gündüz çalışan milletvekillerimizi zan altında bırakıyorsunuz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Konya'da bir otelde düzenlenen Merkez İlçeler Kongresi'ne katıldı. Arıkan, burada yaptığı konuşmada iktidarın tarım politikalarını, 2027 yılı bütçesinde faiz ödemelerine ayrılan kaynağı ve fon iddialarını gündeme getirdi.

Türkiye'nin tarımsal üretim potansiyeline rağmen çiftçilerin ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirten Arıkan, şunları söyledi:

"Türkiye'de üretilen 191 tarım ürünü var. Dünya üzerinde bu çeşitlilik anlamında bizler ikinci sıradayız. Rabb'im bu topraklara böyle bir güzellik nasip etmiş. Dahasını söyleyeyim. Dünyada üretilen 121 ürün var ki Türkiye, bu 121 ürünün tamamında dünyada ilk 20 sırada. En kıymetli tarım ürünlerinin üretiminde dünyada ilk 20 sıradayız. Peki, bu kadar güzellik ve zenginlik içerisinde insanlarımız, Konyalı hemşehrilerimiz bu zenginlikten payını alabiliyor mu? Ben şeker pancarı diyeyim, siz gerisini anlayın. Ben hububat diyeyim, siz gerisini anlayın. Ben süt diyeyim, siz gerisini anlayın değerli kardeşlerim."

"PANCAR ÜRETİCİSİ BİR KİLO PANCARI SATACAK AMA BİR TANE SAKIZ BİLE ALAMAYACAK"

Şeker pancarı alım fiyatındaki artışın üreticilerin giderlerini karşılamadığını ifade eden Arıkan, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz haftalarda şeker pancarının alım fiyatlarını hep beraber gördük. Hissedilen enflasyonu geçtik, oynanmış rakamlarla açıklanan enflasyon bile yüzde 30'lardayken pancara verilen artış ne kadar? Sadece yüzde 20'lerde bir artış verildi. Bu ne demek, biliyor musunuz? Bugün pancar üreticisi kardeşim, bir kilo pancarı satacak ama bir tane sakız bile alamayacak demek. Bugün çiftçimiz tohumu, gübreyi, mazotu, sulama elektriğini cebinden ödedi. Mevsim şartlarından dolayı bazen iki kez ekim yaptı. Şimdi çiftçiye dönüp ne diyorlar? 'Sen ne halin varsa gör' diyorlar."

"3,5 MİLYON TON MISIR ÜLKEMİZE SIFIR GÜMRÜK VERGİSİYLE GİRDİ"

Arıkan, hububat üreticilerine yeterli destek verilmediğini savunarak, mısır ithalatına ilişkin şu eleştirilerde bulundu:

"Şeker pancarı böyleyken hububat farklı mı? Yaz aylarında buraya geldik. Burada başkanımızla birlikte ilçelerde hububat üreticilerimizin feryatlarını hep beraber dinledik. Elhamdülillah, 2026 bol bir hasat yılı oldu. Rabb'imiz nimetlerini bize lütfetti. Peki, iktidar ne yaptı? Buğdaya da arpaya da gerekli desteği sağlamadı. Ama bugün burada buğdaydan değil, mısırdan bahsedeceğim. Değerli Konyalılar, 2025 senesi içerisinde, yani geçen yıl, dört defada tam 3,5 milyon ton mısır ülkemize sıfır gümrük vergisiyle girdi. Hem de mısır ekiminin hemen sonrasına denk geldi. Yerli üreticinin ekiminden sonra dışarıdan sıfır gümrük vergisiyle mısır ithal ettiler. En açık şekilde söylüyorum size. Türkiye'ye getirdikleri fiyat ne kadar, biliyor musunuz? 6 bin liraydı. Peki, Türkiye'deki üreticimiz mısırı kaça mal etti? 7 bin liraya mal etti."

"SÜT ÜRETİCİMİZ SATTIĞI HER LİTRE SÜTTE 5 LİRA ZARAR ETMEK ZORUNDA KALIYOR"

Konya'daki süt üreticilerinin de zarar ettiğini belirten Arıkan, üreticilerin borçlarını ödeyebilmek için hayvanlarını satmak zorunda kaldığını söyledi. Arıkan, şöyle devam etti:

"Ulusal Süt Konseyi geçtiğimiz haftalarda süt üreticisini koruyabilmek için çiğ süt tavsiye fiyatını açıkladı. Aynı pancarda olduğu gibi, hububatta olduğu gibi bugün Konya'da süt üreticimiz, besicimiz sattığı her litre sütte 5 lira zarar etmek zorunda kalıyor.

Peki, zarar eden üretici ne yapıyor? Vardır etrafımızda bu işlerle uğraşanlar. Önce yemden kısıyor. Sonra borcunu ödeyebilmek için ahırdaki en değerli hayvanını satmak zorunda kalıyor. ve bu hayvan ya anaç inek oluyor ya da düve oluyor. Şunu da çok iyi biliyoruz ki bir anaç hayvan kesildiğinde sadece bir hayvan gitmez. Onun buzağısı gider, gelecek iki yılın sütü gider, iki yıl sonraki eti gider. Kesim bir günde oluyor. Kasaba götürüyorsunuz, o kıymetli hayvanı kesiyorsunuz ama onun yerini doldurabilmek için yıllara ihtiyacınız oluyor."

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL FAİZE TAM 4 TRİLYON LİRA ÖDEME YAPILACAK"

TBMM'de süren bütçe görüşmelerine değinen Arıkan, 2027 yılı için öngörülen faiz ödemelerini eleştirerek, "Takip edenler bilir. Bugünlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri yapılıyor. Meclis grubumuz, milletvekillerimiz yoğun bir gayret içerisinde. Buraya dikkat edin değerli kardeşlerim, lütfen dikkat buyurun. Önümüzdeki yıl Türkiye Cumhuriyeti Devleti faize tam 4 trilyon lira ödeme yapacak" dedi.

Vergi gelirlerinin önemli bir bölümünün faiz ödemelerine ayrıldığını savunan Arıkan, "Bizim dişimizden, tırnağımızdan artırdığımız her 100 liralık verginin 20 lirasının siyonist faiz lobilerine gitmesi demek" ifadelerini kullandı.

"BİZ SUYUN KİMLERİN BAHÇESİNE GİTTİĞİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Ekonomik kaynakların dağılımını eleştiren Arıkan, şunları kaydetti:

"Bu memlekette su az değil. Biz suyun kimlerin bahçesine gittiğini çok iyi biliyoruz. Biz biliyoruz ki su, fonzadelerin bahçesine akıyor. Şehzadelerin bahçesine akıyor. İmarzadelerin bahçesine akıyor. Torpilzadelerin bahçesine akıyor. Bakın, Konya'da çiftçilikle uğraşan Hasan abi toprağını ekebilmek için traktörüne mazot alamazken birileri ne yapıyor? Kurdukları fon vurgunlarıyla trilyonlar götürüyorlar.

Üniversiteli gençler burada. Üniversitede okumaya çalışan Mehmet kardeşim, bir kafede sıradan bir kahve içmek için kara kara düşünürken Ankara'da birileri masa başında kurdukları kirli çarkla bu gençlerin geleceğini çalıyorlar."

"FON VURGUNU, CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ KRİZİDİR"

Fon iddiaları üzerinden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Arıkan, şöyle konuştu:

"Değerli kardeşlerim, buradan ilan ediyorum: Fon vurgunu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi krizidir. Ne dediler? 'Kararlar hızlanacak' dediler. 'Yürütme tek elde toplanacak' dediler. Ama aradan 52 gün geçti. Hala fon listelerini açıklayamıyorlar. Çıkıyor iktidar, 'Efendim, ben SPK'ya operasyon yaptım' diyor. Peki. Çıkıyor, 'BDDK'ya operasyon yaptım' diyor. O da peki. Peki, bu iktidar AKP'ye ne zaman neşter vuracak? Bu iktidar AKP'ye ne zaman operasyon yapacak?"

"SİZ BU LİSTEYİ AÇIKLAMADIĞINIZ SÜRECE BÜROKRATLARIMIZI ZAN ALTINDA BIRAKIYORSUNUZ"

İddialara konu listelerde milletvekilleri, yargı üyeleri ve mülki idare amirlerinin bulunduğunun öne sürüldüğünü belirten Arıkan, listelerin kamuoyuna açıklanması çağrısında bulundu. Arıkan, şunları söyledi:

"Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanı? 'Tahmin edemeyeceğimiz kişiler var' diye açıklama yapıyor. Arkadaş, liste önünüzde duruyor ya. Niye tahmin etmeye zorluyorsunuz ki? Açıklayın o listeleri artık. Bakın, bir kez daha ifade ediyorum. O listede 60 AK Partili vekil, 180 yargı üyesi, 30 vali ve kaymakam olduğu söyleniyor. Siz bu listeyi açıklamadığınız sürece bu ülkede layıkıyla hizmet eden pırıl pırıl bürokratlarımızı, yargı üyelerimizi, gece gündüz çalışan milletvekillerimizi zan altında bırakıyorsunuz. Biz sizi 25 yıldır çok iyi tanıdık, biliyoruz. 50 gündür listeyi açıklayamayan, ipin ucunun nereye gideceğini tahmin edemeyen bir iktidarla bugün karşı karşıyayız. Peki, bunların açıklayamadığı liste nasıl açıklanacak? Konya'dan ilan ediyorum değerli Konyalılar: Bu liste ancak sandıkta açıklanacak. Bunların ortaya koyduğu düzenin hesabı ancak sandıkta sorulacak."