Saadet Partisi Başkanı Arıkan, Aliağa patlamasında ölen işçilere başsağlığı diledi

Saadet Partisi Başkanı Arıkan, Aliağa patlamasında ölen işçilere başsağlığı dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Aliağa'daki demir çelik tesisinde meydana gelen patlamada ölen işçiler için sosyal medyadan başsağlığı diledi. Arıkan, ölen işçilerin ailelerine sabır, yaralılara acil şifa diledi ve 'Aziz milletimizin başı sağolsun' dedi.
(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Aliağa'daki demir çelik tesisinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı, yaralılar için acil şifa dileğinde bulundu.
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Aliağa'da bulunan demir çelik tesislerinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA
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