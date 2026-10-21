Saadet Partisi lideri Arıkan, von der Leyen'e Mavi Vatan tepkisi verdi - Son Dakika
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Saadet Partisi lideri Arıkan, von der Leyen'e Mavi Vatan tepkisi verdi

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Saadet Partisi lideri Arıkan, von der Leyen\'e Mavi Vatan tepkisi verdi
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, von der Leyen'in Türkiye-Libya deniz yetki alanları açıklamalarını reddetti. Arıkan, Türkiye'nin Avrupalı diplomatların ayar vereceği bir ülke olmadığını ve Mavi Vatan hakları için kararlı adımların arkasında olduklarını söyledi.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasına ilişkin açıklamalarını eleştirerek, "Türkiye ve Libya'nın egemenlik haklarını hedef alan küstah açıklamalarını reddediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, Avrupalı diplomatların ayar vereceği bir ülke değildir. Milli meselelerde tavrımız nettir: İktidarın Mavi Vatan'daki haklarımızı korumak adına atacağı her kararlı adımın sonuna kadar arkasındayız" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasına yönelik açıklamaları nedeniyle Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i eleştirerek, şunları kaydetti:

"AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye ve Libya'nın egemenlik haklarını hedef alan küstah açıklamalarını reddediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, Avrupalı diplomatların ayar vereceği bir ülke değildir. Akdeniz'i Yunanistan ve Rum kesiminin tapulu malı zanneden bu çifte standartlı anlayış kabul edilemez. Türkiye, ne Doğu Akdeniz'deki meşru haklarından geri adım atar ne de AB'nin tehditkar parmak sallamalarına boyun eğer. Milli meselelerde tavrımız nettir:  Saadet Partisi olarak iktidarın Mavi Vatan'daki haklarımızı korumak adına atacağı her kararlı adımın sonuna kadar arkasındayız."

Kaynak: ANKA
Mahmut ArıkanDış PolitikaMavi VatanPolitikaTürkiyeGüncelLibyaSpSon Dakika

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