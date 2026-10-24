Erzurum Şehir Hastanesi uzmanı çocuk felcine karşı aşılanmanın önemine dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Erzurum Şehir Hastanesi uzmanı çocuk felcine karşı aşılanmanın önemine dikkat çekti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Erzurum Şehir Hastanesi uzmanı çocuk felcine karşı aşılanmanın önemine dikkat çekti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Erzurum Şehir Hastanesi uzmanı çocuk felcine karşı aşılanmanın önemine dikkat çekti
Haber Videosu

Erzurum Şehir Hastanesinde 24 Ekim Dünya Polio Günü dolayısıyla çocuk felcine dikkat çekildi. Uzm. Dr. Meltem Kıymaz, hastalığın kalıcı felç ve solunum yetmezliğine yol açabildiğini, kesin tedavisi olmadığını ve korunmanın en etkili yolunun aşı olduğunu söyledi.

Erzurum Şehir Hastanesinde, 24 Ekim Dünya Polio Günü dolayısıyla çocuk felci hastalığına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Meltem Kıymaz, çocuk felcinin kalıcı felçlere ve yaşamı tehdit eden solunum yetmezliğine yol açabildiğini belirterek hastalıktan korunmanın en etkili yolunun aşılanma olduğunu ifade etti.

"Kalıcı felçlere yol açabilir"

Erzurum Şehir Hastanesinde görev yapan Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Meltem Kıymaz, çocuk felcinin virüslerin neden olduğu son derece bulaşıcı bir hastalık olduğunu belirterek, "Çocuk felci yani tıbbi adıyla polio virüslerin neden olduğu son derece bulaşıcı bir hastalıktır. Bu virüs esas olarak sindirim ve solunum yoluyla vücuda girer, sinir sistemine ulaşarak kalıcı felçlere ve hatta yaşamı tehdit eden solunum yetmezliklerine yol açabilir. Virüs bulaşan kişilerin birçoğunda hiçbir belirti görülmese de bu kişiler hastalığı çevrelerine yaymaya devam ederler" dedi.

"Hastalığın kesin bir tedavisi yoktur"

Çocuk felcinden korunmada aşının önemine değinen Kıymaz, "Çocuk felci hastalığının kesin bir tedavisi yoktur. Hastalıktan korunmanın ve çocukları sakat kalmaktan korumanın tek yolu aşılanmaktır. Geçmişte ve dünya genelinde binlerce çocuğun sakat kalmasına yol açan bu hastalık küresel aşı kampanyaları sayesinde büyük oranda yok edilmiştir. Ancak virüsün tamamen silinmediği bölgeler ve dünya genelindeki seyahatler göz önüne alındığında aşılanma oranı düştüğü an hastalığın yeniden yayılma riski ortaya çıkmaktadır" diye konuştu.

"Çocuk felci önlenebilir bir hastalıktır"

Çocuk felcine karşı kullanılan aşıların inaktif polio aşısı ve oral polio aşısı olmak üzere iki temel türü bulunduğunu aktaran Kıymaz, "İnaktif polio aşısı iğne formunda kas içine veya cilt altına yapılır. Canlı virüs içermez. Bu nedenle aşıya bağlı felç riski yoktur. Güvenilirliği son derece yüksektir ve rutin çocukluk çağı takvimlerinde güvenle kullanılır. Vücutta güçlü bir bağışıklık yanıtı oluşturarak bireyi felç riskine karşı korur. Oral polio aşısı ise ağız yoluyla uygulanır. Zayıflatılmış canlı virüs içerir. Uygulanması kolaydır ve bağırsak bölgesinde güçlü bir koruma sağlayarak virüsün toplumda yayılmasını engellemeye yardımcı olur" ifadelerini kullandı.

"Aşıların zamanında ve eksiksiz yapılması şarttır"

Aşı takvimine uyulması gerektiğini vurgulayan Kıymaz, "Bebeklik ve çocukluk döneminde sağlık kuruluşları tarafından önerilen aşı dozlarının zamanında ve eksiksiz yapılması şarttır. Bu şekilde sadece kendi çocuğunuzu değil, aynı zamanda sağlık durumu nedeniyle aşı olamayan diğer kırılgan çocukları ve tüm toplumu koruyabiliriz. Unutmayalım, çocuk felci önlenebilir bir hastalıktır. Çocuklarımızın sağlıklı bir geleceğe adım atabilmesi için en etkili ve güvenli yol aşıdır" dedi.

Kaynak: İHA
Şehir HastanesiErzurumGüncelSağlıkDünyaÇocukAşıSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon vurguncularını tir tir titreten sözler: Erdoğan’ın neşteri sağlam, ne yapacağını beraber göreceğiz Fon vurguncularını tir tir titreten sözler: Erdoğan'ın neşteri sağlam, ne yapacağını beraber göreceğiz
Türkiye’de bir ilk Muş’taki hasta İstanbul’da ameliyat edildi Türkiye'de bir ilk! Muş'taki hasta İstanbul'da ameliyat edildi
TMSF’ye tam 5 milyar TL yatırdılar İki iş insanı için kritik karar TMSF'ye tam 5 milyar TL yatırdılar! İki iş insanı için kritik karar
Masaj salonu adı altında fuhuş yaptırmışlar 13 adrese polis baskını Masaj salonu adı altında fuhuş yaptırmışlar! 13 adrese polis baskını
Başbakandan halka kritik uyarı Her evde 3 günlük stok istedi Başbakandan halka kritik uyarı! Her evde 3 günlük stok istedi
73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı İşçiler milyoner oldu 73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
ABD’den İran’a saldırı sinyali Tahran’ın korkutan planı ortaya çıktı ABD'den İran'a saldırı sinyali! Tahran'ın korkutan planı ortaya çıktı
Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor Hastaneler doldu taştı Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor! Hastaneler doldu taştı
Mal varlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım Mal varlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım
11:14
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi Yılmaz Erdoğan’ın X hesabı askıya alındı
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı
11:00
Ronaldo 2 gol attı, 1’i sayıldı 1000 gol için geri sayım başladı
Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı
10:37
MasterChef Türkiye’de kriz Çekimler durdu, yeni bölüm yok
MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok
10:25
Fenerbahçe’den Oğuz Aydın hamlesi Yönetim kararını verdi
Fenerbahçe'den Oğuz Aydın hamlesi! Yönetim kararını verdi
10:06
İnşaatlarda çalışırken antrenman yaptı, Avrupa şampiyonu oldu
İnşaatlarda çalışırken antrenman yaptı, Avrupa şampiyonu oldu
09:30
Emziren annenin “küflü ürün“ ihbarı sonrası fırına 52 bin 800 TL ceza
Emziren annenin "küflü ürün" ihbarı sonrası fırına 52 bin 800 TL ceza
09:29
Canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız
Canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız
09:02
Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
08:52
Hakkı Bulut’un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı Her şey bir cüzdanla başladı
Hakkı Bulut'un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı! Her şey bir cüzdanla başladı
08:11
Mal varlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım
Mal varlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 11:21:31. #.0.2#
SON DAKİKA: Erzurum Şehir Hastanesi uzmanı çocuk felcine karşı aşılanmanın önemine dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei