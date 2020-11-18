Son Dakika Uzungöl Haberleri

15:31 Araplar Trabzon'da en çok Akçaabat ve Yomra ilçelerinden konut almayı tercih ediyor Trabzon'a son yıllarda Körfez ülkelerinden gelen turistlerin sayısı dikkat çekerken, Arap turistler Trabzon'dan konut almayı da ihmal etmiyor.

11:53 Uzungöl'ün eski haline dönüştürülmesi için çalışmalar başlıyor - Uzungöl'ün eski haline dönüştürülmesi için çalışmalar başlıyor Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'ün eski haline dönüştürülmesi için göl etrafında rehabilatasyon ve iyileştirme çalışmaları başlıyor.

10:29 Yavru Vatan'da yaşayan Trabzonsporlu çocukların forma sevinci 1461 Soğuksuspor Başkanı ve aynı zamanda ASKF yöneticisi Coşkun Öztürk'ün organizasyonu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Trabzonlu ve Trabzonsporlu çocuklara Trabzonspor forması hediye edildi.

20:43 Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı ilk toplantısı yapıldı Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı ilk toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu Başkanlığında yapıldı.

16:55 Gümüşhane'nin kültür ve turizm vadilerinin geleceği planlanıyor Gümüşhane'de kentin ve bölgenin önemli turizm noktalarından olan Santa, Kurum ve İmera'yı içeren vadilerin turizm altyapısı planlama çalışmaları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

12:33 Trabzon'da koronavirüs tedbirleri ve trafik denetimleri gerçekleştirildi Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve ulaşımdaki şikayetleri en aza indirmek amacıyla belediye ekiplerince trafikte denetimler yapıldı.

11:41 Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden trafik denetimleri Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, trafik denetimlerini sürdürüyor.

11:19 Son dakika haber... Doğa harikası Gölcük Yaylası salgında kaçış noktası oldu Son dakika habere göre İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Gölcük Yaylası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde cazibe merkezlerinden biri oldu.

09:02 Haldizen Yaylası turistlerin yeni gözdesi oldu Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Haldizen Yaylası son dönemde yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline geldi.

08:24 Santa Harabeleri, 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescillendi GÜMÜŞHANE'nin Dumanlı köyü sınırlarında yer alan ve 'Gökyüzüne yakın saklı kent' olarak da bilinen, arkeolojik doğal sit alanı Santa Harabeleri, 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescillendi.

11:11 Ablasının anısını mahallelerin duvarlarına yaptığı resimlerle yaşatıyor Trabzon'un Arsin ilçesinde yaşayan Aydın Durmuş, duvarlara yaptığı resimle mahalleleri güzelleştiriyor.

13:11 Tunceli'de Afgan çobandan haber alınamıyor TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde dün sürü otlatmaya giden Afganistan uyruklu çoban Kerim Şerbed'den (31) haber alınamıyor.

09:35 Yaylalarda yıkım ve denetimlerle kaçak yapılaşma durdu Yaylalarda yıkım ve denetimlerle kaçak yapılaşma durduDOĞU Karadeniz Bölgesi'nde imar kirliliği ve kaçak yapı tartışmaları ile gündeme gelen yaylalarda geçen yıl başlatılan yıkımlar ve kolluk kuvvetlerinin sıkı denetimleri sonuç verdi.

08:12 Uzungöl'de sessiz sezon TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Trabzon'un Uzungöl Turizm Merkezi koronavirüs salgını nedeniyle tarihinin en sakin yaz dönemini yaşadı.

11:19 Uzungöl bu onarımla rüsubat kirliliğinden korunacak Uzungöl bu onarımla rüsubat kirliliğinden korunacak 2017 yılında 150 bin metreküp rüsubatın çıkarıldığı Uzungöl'de tersip bendinde onarım yapılacak Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'ü rüsubat birikiminden ve taşkınlardan koruyan tersip bendinde onarım yapılacak.

10:32 Yamaç paraşütünün yeni gözde mekanı Karaçam köyü Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Karaçam köyüne giden bir grup macera düşkünü genç, yamaç paraşütü ile köyün engin kayalıklarından kendilerini boşluğa bıraktı.

19:37 İlkokul mezunu tır şoförü yaptıkları ile mühendisleri aratmıyor İlkokul mezunu tır şoförü yaptıkları ile mühendisleri aratmıyor Trabzon'un Çaykara ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Salih Onat evinin elektriği için yaptığı müracaatlardan sonuç alamayınca kendi elektriğini kendi üretti Trabzon'un Çaykara ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Salih Onat evinin...

17:08 Dünyaca ünlü Uzungöl son 20 yılın en sakin turizm sezonunu yaşıyor Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü Uzungöl, yaşanan Korona virüs salgını nedeniyle son 20 yılın en sakin turizm sezonunu yaşıyor.

11:44 Dünyaca ünlü Uzungöl son 20 yılın en sakin turizm sezonunu yaşıyor Dünyaca ünlü Uzungöl son 20 yılın en sakin turizm sezonunu yaşıyor Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz: "Bu sene pandemi dolayısıyla ciddi sıkıntılarla geçti;

18:04 Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı yapıldı Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi eylül ayı ilk toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu başkanlığında yapıldı.

11:05 Son dakika haberi: Kemençe eğitimi alan öğrenciler, kamera karşısına geçip klip çekti Gelen son dakika haberine göre Trabzon'da bir grup lise öğrencisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla internet ortamından devam ettikleri kemençe kursunu başarıyla tamamladı.

15:55 Başkan Zorluoğlu Santa Grup Yolu'nda incelemelerde bulundu Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Arsin ilçesindeki 'Santa Grup Yolu'nda gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

11:56 Ağustos ayında Kaçkar Dağı'na kar yağdı Ağustos ayında Kaçkar Dağı'na kar yağdıRİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinin 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı'na ağustos ayında kar yağdı.

14:51 Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü Trabzon'da bir aile araçla yolculuk yaparken fotoğraf çekmek için yol kenarında durdu. Kayınvalide dışında tüm aile araçtan indikten bir süre otomobil 1000 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Aracın niçin hareket ettiği ile ilgili bir kesinlik bulunmazken, kayınvalidenin cansız bedenine saatler sonra ulaşıldı.

12:21 Karadenizli sanatçıların, Uzungöl'deki müzenin tanıtımı için seslendirdikleri türküye klip çekildi Doğu Karadeniz'in ve Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de, turizmci Dursun Ali İnan'ın yaklaşık 30 yıldır ağaç köklerinden yaptığı eşyalar ve hayvan figürleri ile tarihi eser koleksiyonunun sergilendiği, "Uzungöl Dursun Ali İnan Müzesi"nin tanıtımı için klip hazırlandı.

12:15 Trabzon'da Kovid-19 denetimleri Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, turizm merkezlerinde kafe ve restoranlarda maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

11:44 TRABZON Karadenizli sanatçılardan Uzungöl'deki müzeye klipli tanıtım Karadenizli sanatçılardan Uzungöl'deki müzeye klipli tanıtımTRABZON'un Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de açılan ve içerisinde arkeolojik eserlerin yanı sıra ağaç köklerinden yapılan heykellerin yer aldığı Dursun Ali İnan Müzesi, Karadeniz müziğinin ünlü isimleri...

15:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi tekrar İstanbul çöp dağlarıyla, rezillik CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Seçim döneminde atıp tutanların, düne kadar yunusların gezdiği Haliç'i bugün ne hale getirdiğini sizler de görüyorsunuz. Çöp dağlarıyla İstanbul'u teslim aldık, evet şimdi tekrar İstanbul çöp dağlarıyla, adeta bir rezillik" dedi.

15:31 Erdoğan, AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu: (2) Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin alametifarikasının "millete verdiği sözlerin takipçisi olması" olduğunu belirterek, şartlar ne olursa olsun taahhütlerinin arkasında duran, ahdine, kavline sadık, sözünün eri bir kadro olduklarını söyledi.

15:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi İstanbul çöp dağları ile adeta bir rezillik" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçim döneminde atıp tutanların, düne kadar yunusların gezdiği Haliç'i bugün ne hale getirdiğini görüyorsunuz değil mi? Onu o hale getiren bizdik, bakın şimdi ne hale geldi.

14:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik Belediye Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu "Çöp dağlarıyla İstanbul'u devraldık, şimdi İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik" sözleriyle eleştirdi.

09:22 Göl manzaralı simetrik yapılar kuş bakışı ile ayrı bir güzellik oluşturuyor Göl manzaralı simetrik yapılar kuş bakışı ile ayrı bir güzellik oluşturuyor Van'ın Özalp ilçesine bağlı Dönerdere Mahallesi, göl manzaralı simetrik yapılar kuş bakışı ile ayrı bir güzellik oluşturuyor.

11:55 Enuygun.com'dan 7 bölgenin en iyi fotoğraf çekilecek noktaları Enuygun.com, 19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık Günü'ne özel Kapadokya'dan Mardin'e, İstanbul'dan Artvin'e kadar Türkiye'nin 7 bölgesinde en iyi fotoğraf çekilecek noktaları derledi.

14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylası'nda konuştu Açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hedefimiz, inşallah 2022'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkacak.

14:01 Son dakika haberleri... - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz 2022 yılının sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkarmak" Gelen son dakika haberlerine göre - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz 2022 yılının sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkarmak" Cumhurbaykanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ayder'de çalışmalar yoğun ve hızlı bir şekilde devam ediyor;

13:57 Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayder Yaylası'nda (2) Son dakika haberleri: 'DAHA YAPILACAK ÇOK ŞEY VAR'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca gerçekleştirilen 'Ayder Yenileme ve Koruma Projesi' kapsamındaki çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgi aldı.

13:04 Son dakika haberleri! Trabzon'un Of ve Hayrat ilçelerindeki selden en fazla zararı çay bahçeleri gördü Son dakika haberine göre Trabzon'un Of ve Hayrat ilçelerindeki selden en fazla zararı çay bahçeleri gördü Yüzlerce dönüm çay bahçesi heyelana maruz kaldı Trabzon'un Of ve Hayrat ilçelerinde önceki gün etkili olan aşırı yağışlar sonrası meydana gelen sel ve heyelanlarda en fazla zararı tıpkı Rize'de olduğu gibi...

11:02 Son dakika haber | TRABZON UZUNGÖL YOLUNDA KONTROLLÜ ULAŞIM Gelen son dakika haberlerine göre Of'ta sel ve heyelanın hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı (3)Trabzon'un Of ilçesinde meydana gelen heyelanda kapanan dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'e giden çift yönlü yolun tek şeridinde, karayolları ekipleri, iş makineleri eşliğinde yol açma çalışması sürdürülüyor.

15:29 Trabzon Büyükşehir Belediyesi peyzaj çalışmalarına ağırlık veriyor Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, daha güzel bir Trabzon için park alanlarını ve refüjleri çiçeklerle donatarak şehrin çeşitli noktalarında peyzaj ve bakım çalışmaları sürdürdüğü bildirildi.

16:07 Rize sahiline 5 yıldızlı tesis Cengiz Holding tarafından 2017 yılında yapımına başlanan Rize'deki 5 yıldızlı Ricosta Hotel, cumartesi günü düzenlenecek törenle faaliyete geçecek.

15:51 Rize sahiline 100 kişiye istihdam sağlayacak 5 yıldızlı tesis Rize sahilinde 2017 yılında yapımına başlanan ve 160 milyon liraya mal olan 5 yıldızlı Ricosta Hotel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile hizmete açılıyor.

15:41 Rize sahiline 5 yıldızlı tesis Rize sahilinde 2017 yılında yapımına başlanan ve 160 milyon liraya mal olan 5 yıldızlı Ricosta Hotel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile hizmete açılıyor.

14:11 Trabzon'daki turizm merkezlerinde Kovid-19 denetimleri sürüyor Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında önemli turizm merkezleri Uzungöl ve Sümela Manastırı başta olmak üzere il genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

11:47 Kanalizasyonların aktığı göl yok olma tehlikesi ile karşı karşıya Kanalizasyonların aktığı göl yok olma tehlikesi ile karşı karşıya Turizm potansiyelinin arttırılması ve suyun temiz kalması için son yıllarda milyonluk temizleme yatırımlarının yapıldığı Sera Gölü yok olma tehlikesi ile karşı karşıya KTÜ Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.

16:00 Uzungöl'de atlı jandarma timleri görevde TRABZON'da koronavirüs nedeniyle son yılların en sakin sezonunu geçiren ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığı'ndan (JAKEM) gönderilen atlı jandarma timi, devriye görevine başladı.

12:38 Uzungöl'de onları gören şaşırıyor Uzungöl'de onları gören şaşırıyor Atlı jandarma devriye timi dünyaca ünlü turizm merkeze Uzungöl'de göreve başladı Uzungöl'de güvenliği artık JAKEM ekibinden 'Efsane', 'Ece' ve 'Tuna' sağlayacak Kısa sürede vatandaşların ilgi odağı gelen atlı jandarma timi göl etrafında dolaşarak güvenliği...

11:08 Son dakika haberleri: 'Gülderen Şelalesi' merdivenden akan suyu andıran görüntüsü ile görenleri hayran bırakıyor Son dakika gelişmesine göre 'Gülderen Şelalesi' merdivenden akan suyu andıran görüntüsü ile görenleri hayran bırakıyor Karadeniz'in gizli cennetleri bir bir keşfediliyor Şelalenin doğal yapısı bozulmamış Türkiye'deki ender şelalelerden biri olduğu belirtilerek koruma altına alınması isteniyor Karadeniz'in gizli cennetleri...

18:37 Son dakika haber... Trabzon'da gastronomide yeni lezzet rotaları oluşturulacak Son dakika güncel haberi... Gastronomi Turizm Derneği Trabzon Temsilcisi Ahmet Sait Tütünci, doğal güzelliğiyle son dönemde turizmin gözde şehirlerinden biri haline gelen Trabzon'da gastronomide yeni lezzet rotaları oluşturulacağını bildirdi.