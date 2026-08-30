Uzungöl\'de Şiddetli Yağışlar Heyelan ve Taşkına Neden Oldu

TRABZON'un Çaykara ilçesinde ünlü turizm merkezi Uzungöl'ün yüksek kesimlerinde sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle dere taştı, heyelan meydana geldi. Turistik bazı tesislere ulaşım sağlanan yol kapanırken, bölgede çalışma başlatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış uyarısının ardından Trabzon'un yüksek kesimlerinde şiddetli yağış etkili oldu, Koşon Deresi taştı. Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'ün Galoomad mevkisinde turistik bazı tesislere ulaşım sağlanan yolda, taşkın ve heyelan meydana geldi. İrili ufaklı taş ve toprakla dolan yol ulaşıma kapanırken, güzergahtaki bazı tur araçları yolda kaldı. Karester Yaylası'na da ulaşım sağlanan yolda; DSİ ve belediye ekipleri, iş makineleri destekli temizlik ve yol onarım çalışması başlattı. Yetkililer, bölgede yağışın etkisini sürdüreceğini, özellikle turistler ile sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.