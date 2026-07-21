Uzungöl\'de Turist Kurtarma Çabası

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı turizm merkezi Uzungöl'de Haldizen Deresi'ne düşen arkadaşını kurtarmaya çalışan turist de akıntıya kapıldı. İki turisti kurtarma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, dereye giren bir Arap turist dengesini kaybederek kayalık alana düştü. Başını kayalara çarpan turist, ardından güçlü akıntıya kapılarak sulara sürüklendi. Kendisine yardım etmek isteyen bir başka turist de akıntıya kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. - TRABZON