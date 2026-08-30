Uzungöl’de ikinci taşkın - Son Dakika
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Uzungöl’de ikinci taşkın

Uzungöl’de ikinci taşkın
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Uzungöl'de sağanak nedeniyle Koşon Deresi'nde gün içinde ikinci kez taşkın meydana geldi. Bazı araçlar zarar gördü, turistler derenin karşı tarafında mahsur kaldı. Ekiplerin ulaşım için çalışmaları sürüyor.

Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Koşon Deresi'nde gün içerisinde ikinci kez taşkın meydana geldi. Taşkında bazı araçlar zarar görürken, turistler derenin karşı tarafında mahsur kaldı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Uzungöl'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun yağışlar, bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Dün akşam saatlerinde Koşon Deresi'nde meydana gelen taşkının ardından yağışın bir süre etkisini kaybetmesiyle Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, bölgede temizlik ve menfez açma çalışması başlattı. Bugün öğle saatlerinden itibaren yağışın yeniden şiddetini artırmasıyla dere debisi kısa sürede yükseldi. Ekiplerin çalışma yürüttüğü sırada ikinci kez taşkın meydana geldi. Taşkın nedeniyle bölgede maddi hasar meydana gelirken, bazı araçlar da zarar gördü. Uzungöl'e ulaşım noktalarından biri olan Klazomat bölgesinde yolun kapanması sonucu turistler derenin karşı tarafında mahsur kaldı. Turistlerin, yolun yeniden ulaşıma açılmasını beklediği öğrenildi.

Ulaşımın yeniden sağlanması için çalışmalar sürüyor

Bölgede AFAD, DSİ, Çaykara Belediyesi ve jandarma ekipleri yoğun şekilde çalışma yürütüyor. İş makineleriyle dere yatağında biriken malzemeler temizlenirken, ulaşımın yeniden sağlanması için çalışmalar sürüyor. Jandarma ekipleri ise güvenlik gerekçesiyle riskli bölgelere geçişlere izin vermiyor. Yetkililer, Koşon Deresi çevresinde yaşayan vatandaşlar ile bölgeyi ziyaret eden turistleri dere yatağından ve taşkın riski bulunan alanlardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Uzungöl, Turizm, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Uzungöl’de ikinci taşkın - Son Dakika

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