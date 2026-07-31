Uzungöl’de turizm sezonuna sıkı denetim - Son Dakika
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Uzungöl’de turizm sezonuna sıkı denetim

Uzungöl’de turizm sezonuna sıkı denetim
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kentin dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de denetimlerini sıklaştırdı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kentin dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de denetimlerini sıklaştırdı.

Turizm hareketliliğinin armasıyla birlikte dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de denetimleri sıklaştıran Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, bölgedeki işletmeleri tek tek denetleyerek hem esnafı bilgilendirdi hem de ziyaretçilerin daha güvenli ve kaliteli hizmet alması için kontroller gerçekleştirdi. Denetimlere Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Selim de katıldı. Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde işletmelerin ruhsat durumu, fiyat tarifeleri, hijyen şartları, işgal alanları ve tüketici haklarına yönelik uygulamalar titizlikle incelendi. Denetimler sırasında işletme sahipleriyle görüşen ekipler, mevzuata uygun hareket edilmesi konusunda bilgilendirmelerde bulunarak turizm hizmetlerinin kalitesinin artırılması için gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Selim, Uzungöl'ün Trabzon'un ve Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu vurgulayarak, ziyaretçilerin güvenli, sağlıklı ve kaliteli hizmet almasının öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. Selim, "Turizm sezonu boyunca denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Amacımız esnafımızla birlikte hareket ederek hem vatandaşlarımızın hem de şehrimizi ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerimizin memnuniyetini artırmak. Uzungöl'ün marka değerini korumak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Uzungöl başta olmak üzere kentin önemli turizm noktalarındaki denetimlerine sezon boyunca devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Uzungöl, Turizm, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Uzungöl’de turizm sezonuna sıkı denetim - Son Dakika

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