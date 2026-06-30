Uzungöl'de Çilek Dolunayının Büyüsü - Son Dakika
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Uzungöl'de Çilek Dolunayının Büyüsü

Uzungöl\'de Çilek Dolunayının Büyüsü
30.06.2026 07:58
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Uzungöl, Çilek Dolunay'ıyla muhteşem bir görsel şölen sundu ve ziyaretçilerini etkiledi.

Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, gökyüzünde beliren "Çilek Dolunay" ile adeta etkileyici bir atmosfere büründü. Doğal güzelliğiyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan mekan, dolunayla birlikte unutulmaz bir görsel şölen sundu.

Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezlerinden Uzungöl, bu kez doğasıyla olduğu kadar gökyüzünde oluşan eşsiz manzarayla da ziyaretçilerini kendine hayran bıraktı. Yaz mevsiminin en dikkat çekici gök olaylarından biri olan "Çilek Dolunayı", Uzungöl'ün yemyeşil dağları ve göl manzarasıyla birleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Akşam saatlerinde yükselen dolunay, göl yüzeyine yansıyan ışığıyla görsel bir şölen sundu. Gökyüzünün sıcak tonlara bürünen dolunay, çevredeki çam ağaçları ile bütünleşerek güzel görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Uzungöl'de Çilek Dolunayının Büyüsü - Son Dakika

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