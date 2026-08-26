Uzungöl'de Dilli Kaval Etkinliği - Son Dakika
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Uzungöl'de Dilli Kaval Etkinliği

Uzungöl\'de Dilli Kaval Etkinliği
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Uzungöl, dilli kaval geleneğini yaşatmak için yüzlerce katılımcıyla etkinlik düzenledi.

Gençağa KARAFAZLI

(TRABZON)- Trabzon'un turizm merkezi Uzungöl, unutulmaya yüz tutan "dilli kaval" geleneğine ev sahipliği yaptı. Yüzlerce kişinin katıldığı etkinlikte, Doğu Karadeniz'in kadim müzik kültürü kavalın sesiyle yeniden yankılandı.

Çaykara, Dernekpazarı, Sürmene ve Of başta olmak üzere Doğu Karadeniz'in geleneksel müzik kültüründe önemli bir yere sahip olan dilli kaval, genç icracıların nefesiyle Uzungöl'de yeniden yankılandı.

Yüzlerce Uzungöllünün yanı sıra kaval ve yöresel müzik kültürüne ilgi duyan vatandaşların, çevre ilçelerden gelenlerin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de katıldığı etkinlik, yaklaşık 4 saat sürdü.

Bölgenin kadim müzik enstrümanlarından dilli kavalın unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmalarını sürdüren genç kavalcılar, gece boyunca sergiledikleri performanslarla büyük beğeni topladı.

Etkinliğin organizasyonunda ve icrasında İsmail Özsoy, Hasan Cansız, Yunus Emre Saral, Emre Çetinkaya, Mahmut Yiğit ve İlyas Okur yer aldı.

"UNUTULMAYA YÜZ TUTAN KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATMAK İSTİYORUZ"

Dilli kaval kültürünün zaman içerisinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığına dikkati çeken genç icracılar, bu mirasın yaşatılması için her yıl çeşitli programlar düzenliyor, düğün ve geleneksel etkinliklerde kavalın yeniden yer bulması için büyük çaba gösteriyor.

Genç kavalcıların öncülüğünde yaşatılmaya çalışılan dilli kaval geleneğinin, düzenlenecek yeni etkinliklerle daha geniş kitlelere ulaştırılması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

Uzungöl, Kültür, Müzik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uzungöl'de Dilli Kaval Etkinliği - Son Dakika

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