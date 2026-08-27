Arda Turan, Fenerbahçe\'ye rakip oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi heyecanı tamamlandı. Devler Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe’nin lig aşamasındaki rakipleri belli oldu.

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

Sarı-lacivertliler; Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa, Roma, Shakhtar Donetsk, Villarreal, Slavia Prag ve LASK ile eşleşti.

ARDA TURAN VE FENERBAHÇE KARŞI KARŞIYA

Kura çekiminin en dikkat çeken detaylarından biri ise Shakhtar Donetsk eşleşmesi oldu. Ukrayna ekibinin başında yer alan Türk futbolunun deneyimli ismi Arda Turan, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe’ye rakip oldu. Dev mücadele, Shakhtar Donetsk’in ev sahipliğinde oynanacak.

MAÇ TARİHİ DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Teknik direktörlük kariyerinde Avrupa arenasında kritik bir sınava çıkacak olan Arda Turan ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getirecek olan dev maçın kesin tarihi ve saati UEFA tarafından önümüzdeki günlerde ilan edilecek.