Gölbaşı'nda 6 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti - Son Dakika
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Gölbaşı'nda 6 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti

Gölbaşı\'nda 6 CHP\'li meclis üyesi AK Parti\'ye geçti
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde belediye meclisinde görev yapan 6 üye, CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Belediye Meclisi'nde görev yapan 6 üye, CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katılma kararı aldı.

6 ÜYE CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Belediye meclis üyeleri Bülent Yılmaz, Hamza Duran, Hacı Kadir Yıldırım, Aydın Gülhan, Mehmet Kanık ve Ali Özçelik, CHP üyeliklerinden istifa etti. İstifaların ardından 6 isim AK Parti'ye katıldı.

ROZETLERİ TAKILDI

AK Parti'ye geçen belediye meclis üyeleri için katılım töreni düzenlendi. Törende Bülent Yılmaz, Hamza Duran, Hacı Kadir Yıldırım, Aydın Gülhan, Mehmet Kanık ve Ali Özçelik'e AK Parti rozetleri takıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda 6 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti - Son Dakika

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