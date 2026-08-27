Gölbaşı'nda 6 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde belediye meclisinde görev yapan 6 üye, CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katıldı.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Belediye Meclisi'nde görev yapan 6 üye, CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katılma kararı aldı.
6 ÜYE CHP'DEN İSTİFA ETTİ
Belediye meclis üyeleri Bülent Yılmaz, Hamza Duran, Hacı Kadir Yıldırım, Aydın Gülhan, Mehmet Kanık ve Ali Özçelik, CHP üyeliklerinden istifa etti. İstifaların ardından 6 isim AK Parti'ye katıldı.
ROZETLERİ TAKILDI
AK Parti'ye geçen belediye meclis üyeleri için katılım töreni düzenlendi. Törende Bülent Yılmaz, Hamza Duran, Hacı Kadir Yıldırım, Aydın Gülhan, Mehmet Kanık ve Ali Özçelik'e AK Parti rozetleri takıldı.
Kaynak: AA
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