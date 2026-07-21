Suudi turist, fotoğraf çekilmek istediği derede boğuldu - Son Dakika
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Suudi turist, fotoğraf çekilmek istediği derede boğuldu

21.07.2026 20:24  Güncelleme: 20:25
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Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de fotoğraf çekildikleri sırada dereye düşen Suudi Arabistan uyruklu Abdulazız Alharbi ile kendisini kurtarmak için suya giren kardeşi akıntıya kapıldı. Ağabey hayatını kaybederken, boğulma tehlikesi geçiren kardeşi ise çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Derede yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tatil için Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'e gelen Suudi Arabistan uyruklu Abdulazız Alharbi, dere kenarında anı fotoğrafı çekinildiği sırada ayağı kayınca dengesini kaybederek suya düştü.

KARDEŞİ DE PEŞİNDEN SUYA ATLADI

Suda ağaç dalına tutunarak mahsur kalan Abdulazız Alharbi'yi kurtarmak isteyen kardeşi Omar Alharbi de suya atladı. Abi ve kardeşi suda akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Suudi <a class='keyword-sd' href='/turist/' title='turist'>turist</a>, fotoğraf çekilmek istediği derede boğuldu

KÜÇÜK KARDEŞ KURTARILDI, AĞABEY...

Boğulma tehlikesi geçiren Omar Alharbi, çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, sağlık ekiplerinin kontrolünde Abdulazız Alharbi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Alharbi'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Suudi turist, fotoğraf çekilmek istediği derede boğuldu

O ANLAR KAMERADA

Son anda kurtarılan Omar Alharbi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, derede yaşanan can pazarı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Suudi Arabistan, Cep Telefonu, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Uzungöl, Trabzon, Turizm, turist, Güncel, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi turist, fotoğraf çekilmek istediği derede boğuldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Y T Y T:
    memleket ölüm tuzağı resmen. 0 1 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Yuzme bilmiyorsan girmiyeceyen 0 0 Yanıtla
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