Tatil için Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'e gelen Suudi Arabistan uyruklu Abdulazız Alharbi, dere kenarında anı fotoğrafı çekinildiği sırada ayağı kayınca dengesini kaybederek suya düştü.
Suda ağaç dalına tutunarak mahsur kalan Abdulazız Alharbi'yi kurtarmak isteyen kardeşi Omar Alharbi de suya atladı. Abi ve kardeşi suda akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Boğulma tehlikesi geçiren Omar Alharbi, çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, sağlık ekiplerinin kontrolünde Abdulazız Alharbi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Alharbi'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Son anda kurtarılan Omar Alharbi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, derede yaşanan can pazarı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Suudi turist, fotoğraf çekilmek istediği derede boğuldu - Son Dakika
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