Trabzon Çaykara\'da 200 metrelik uçuruma yuvarlanan minibüsün sürücüsü Kaplan öldü

Trabzon Çaykara'da 200 metrelik uçuruma yuvarlanan minibüsün sürücüsü Kaplan öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl Mahallesi'nde dün akşam kontrolünü kaybeden minibüs 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Uçurumda ulaşılan sürücü Abdurrahman Kaplan (45) hayatını kaybetti, cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
TRABZON'un Çaykara ilçesinde minibüsün 200 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü Abdurrahman Kaplan (45) hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde ilçenin Uzungöl Mahallesi'nde meydana geldi. Abdurrahman Kaplan'ın kontrolünü kaybettiği minibüs, yol kenarındaki 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, uçurumda ulaştıkları Kaplan'ın yaşamını yitirdiği belirledi. Abdurrahman Kaplan'ın cenazesi ekipler tarafından bulunduğu yerden kurtarılarak, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Kaynak: DHA
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