Uzungöl\'de Otomobil Yamaçtan Uçtu

Trabzon'un Çaykara ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de bulunan seyir terası mevkiinde bir otomobil manevra yaptığı sırada yamaçtan aşağıya yuvarlandı. Kazada Yemenli karı koca 2 Arap turist yaralandı.

Kaza saat 13.20 sıralarında çaykara ilçesinin Uzungöl mahallesi seyir terasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir aracın manevra yaptığı sırada yamaçtan ormanlık alana uçtuğu ihbarı alınması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ve jandarma ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında yaralı Yemenli Arap turistler Hüseyin Abdullah B. (36) ile eşi Manrat Aidros A. (22) bulundukları yerden sedye ile ambulansla taşınarak Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza sırasında seyir terasının göle inen merdivenlerinde yürümekte olan Gürcü turist kafilesindeki bir turistin ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu öğrenildi. Gürcü turistin de araçtan kaçmaya çalışırken ayağından yaralandığı belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON