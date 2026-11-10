Uzungöl kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı, kalınlık 10 santimetreyi buldu - Son Dakika
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Uzungöl kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı, kalınlık 10 santimetreyi buldu

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Uzungöl kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı, kalınlık 10 santimetreyi buldu
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Trabzon'un Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikteki Uzungöl, kar yağışının ardından beyaza büründü. Turizm merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, otantik mimari ve orman örtüsünün oluşturduğu manzara dronla görüntülendi.

Trabzon'da dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Ortaya çıkan seyirlik manzara dronla görüntülendi.

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzelliğiyle Doğu Karadeniz'in turizm merkezi Uzungöl, kar yağışının ardından beyaza büründü. Uzungöl'de, kendisini besleyen dere ve çevresiyle birlikte güzel görüntüler oluştu. Otantik mimarisi, dik yamaçları ve orman örtüsünün bir arada bulunduğu Uzungöl'de, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Turizm merkezi, karın ve doğanın keyfini çıkarmak isteyen ziyaretçilerin ilgi odağı olurken; kar güzelliği dron kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Uzungöl kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı, kalınlık 10 santimetreyi buldu - Son Dakika
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