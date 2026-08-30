Çaykara'da Taşkın Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çaykara'da Taşkın Çalışmaları Devam Ediyor

Çaykara\'da Taşkın Çalışmaları Devam Ediyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzungöl mevkiinde sağanak sonrası Koşon Deresi taştı; 29 ekip çalışmalara devam ediyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde sağanak nedeniyle taşan Koşon Deresi'nde ekiplerin yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Uzungöl mevkisinde dün etkili olan sağanağın ardından heyelanların da tetiklemesiyle Koşon Deresi taştı. Taşkın sonucu mahalle yoluna rüsubat sürüklendi.

Devlet Su İşleri (DSİ), İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda, ilgili kurumların ekip ve iş makineleriyle yola sürüklenen rüsubatın temizlenmesi ve taşkının oluşturduğu olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

DSİ ekipleri rüsubat akışına müdahale etti

DSİ 22. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada Çaykara ilçesi Uzungöl mevkisinde dün geceden itibaren etkili olan sağanağın ardından heyelanların tetiklemesi sonucu Koşon Deresi'nde bazı olumsuzlukların meydana geldiği belirtildi.

Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, yukarı havzalardan gelen rüsubi malzeme akışına AFAD koordinasyonunda hızlıca müdahale ettiği aktarılan açıklamada, Bölge Müdürü Fatih Kişi'nin, beraberindeki Trabzon Şube Müdürü Osmancan Nuri Karslıoğlu ile devam eden makineli çalışmaları yerinde takip ettiği bildirildi.

Açıklamada, Kişi'nin risklerin ortadan kaldırılmasıyla birlikte planlanan çalışmaları da yerinde istişare ettiği kaydedildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliği için dere yataklarından uzak durmaları ve meteorolojik uyarıları dikkate almaları istendi.

Bölgede 29 ekip görev aldı

AFAD'dan yapılan açıklamada da bölgede itfaiye, TİSKİ, Çaykara Belediyesi, DSİ ve jandarmadan oluşan 29 ekibin, 8 iş makinesiyle çalışma yürüttüğü bilgisi verildi.

Yoğun yağış nedeniyle ulaşıma kapanan yol güzergahlarının DSİ ekiplerinin çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açıldığı bildirilen açıklamada, ilgili kurum ve ekipler tarafından sahada yapılan kontrollerde mevcut durumda vatandaşlar açısından olumsuz bir durum bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre bölgede yağışların etkisini sürdürdüğü, ilgili kurumların tedbir amacıyla saha takip ve kontrol çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.

Öte yandan Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok da bölgede incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

Acil Durum, Çaykara, Trabzon, Uzungöl, Güncel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çaykara'da Taşkın Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Nepal’de can kaybı artıyor Bulunan cenazelerde kahreden detay Nepal'de can kaybı artıyor! Bulunan cenazelerde kahreden detay
Yazar Murat Koparan villada ölü bulundu Eski eşiyle konuşurken... Yazar Murat Koparan villada ölü bulundu! Eski eşiyle konuşurken...
Almanlar, Türk savunma sanayisine hayran kaldı: Türkiye’nin yükselişini böyle yazdılar Almanlar, Türk savunma sanayisine hayran kaldı: Türkiye'nin yükselişini böyle yazdılar
Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini alırken kendinden geçti Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini alırken kendinden geçti
İstanbul’da akrep alarmı Uzmanlardan kritik uyarılar var İstanbul'da akrep alarmı! Uzmanlardan kritik uyarılar var

20:03
Denizin ortasında son mesajını kaydetti: Kaptan inadına hızlı hızlı sürdü
Denizin ortasında son mesajını kaydetti: Kaptan inadına hızlı hızlı sürdü
19:59
Maça damga vuran kare Mbappe golünü attı, Ester’e armağan etti
Maça damga vuran kare! Mbappe golünü attı, Ester'e armağan etti
19:46
Galatasaray taraftarından Leao’ya surat asan Kaan Ayhan’a tepki çığ gibi
Galatasaray taraftarından Leao'ya surat asan Kaan Ayhan'a tepki çığ gibi
18:35
Girne açıklarında alabora olan gemide hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi, kaybolan 17 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Girne açıklarında alabora olan gemide hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi, kaybolan 17 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
18:16
Girne açıklarında batan gemideki son anlar kamerada
Girne açıklarında batan gemideki son anlar kamerada
17:41
Batman’da spor salonunda yangın: 2 ölü, 1’i ağır 9 yaralı
Batman’da spor salonunda yangın: 2 ölü, 1'i ağır 9 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 20:11:58. #7.12#
SON DAKİKA: Çaykara'da Taşkın Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement