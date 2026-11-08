Trabzon Çaykara\'daki Uzungöl kar yağışıyla beyaza büründü, ziyaretçilerini ağırlıyor

Trabzon Çaykara'daki Uzungöl kar yağışıyla beyaza büründü, ziyaretçilerini ağırlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon Çaykara'daki Uzungöl, gece sıcaklıkların düşmesiyle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı sonrası beyaza büründü. Göl çevresindeki kar manzarası fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekerken Uzungöl kışın da ziyaretçilerini ağırlayıp bölge turizmine katkı sağlıyor.
Doğu Karadeniz'de turistlerin ziyaret ettiği mekanların başında gelen Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl, kar yağışının ardından beyaza bürünen doğasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.
Bölgede aralıklarla etkili olan yağmurun ardından gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.
Kar yağışı sonrasında Uzungöl çevresindeki dağlar, ormanlık alanlar ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.
Göl çevresinde oluşan kar manzarası, özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.
Kar yağışıyla Uzungöl ve çevresinde güzel görüntüler oluştu.
Doğal güzelliğiyle öne çıkan Uzungöl, kışın da görülmeye değer manzarasıyla bölge turizmine katkı sağlamaya devam ediyor.
Kaynak: AA
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