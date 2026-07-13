Uzungöl'de Arap Turistin Cesedi Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uzungöl'de Arap Turistin Cesedi Bulundu

Uzungöl\'de Arap Turistin Cesedi Bulundu
13.07.2026 20:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaykara'da Uzungöl'e düşen çantasını almak isteyen 23 yaşındaki Arap turistin cesedi bulundu.

'CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI'

Trabzon'un Çaykara ilçesinde Uzungöl'e düşen çantasını almak isterken kendisi de suya düşüp, kaybolan Arap turist Omar Mohammad Omar Alhendi'nin (23) cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin başlattığı aramada çalışması sonucu Alhendi'nin cesedi, kıyıdan 30 metre açıkta ve 8 metre derinlikte bulundu. Ekiplerce karaya çıkarlan Alhendi'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelmenin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

'ATLAMA DİYE BAĞIRDIM'

Olay anında bölgede bulunduğu belirten Sümeyye Bulut, "Çantasının düştüğünü fark edince atlamaya yeltendi. Ben de onu uzaktan 'atlama' diye bağırdım çünkü gölün derin olduğunu biliyorum. Bir süre suda ilerledik, ilerledikten sonra çantasına ulaştı ama bulunduğu yerden geri çıkmakta zorlandı. Daha sonra dayısı onu kurtarmak için göle atladı. Onu kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesini geçirdiğini gören başka bir vatandaş da göle girdi. Bir süre birlikte debelendiler ama o da başarılı olamayınca vatandaş sadece dayıyı kurtarabildi" diyerek yaşananları anlattı.

Selçuk BAŞAR-Efnan KÖSE/TRABZON,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Çaykara, Trabzon, Uzungöl, turist, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzungöl'de Arap Turistin Cesedi Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu
Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu
Kayseri’de kanlı tartışma: Ağabeyini bahçede tüfekle vurup öldürdü Kayseri'de kanlı tartışma: Ağabeyini bahçede tüfekle vurup öldürdü
Tayland’da barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişi öldü Tayland'da barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişi öldü
Annesinden para alamayınca evi ateşe verip kaçan kundakçı yakalandı Annesinden para alamayınca evi ateşe verip kaçan kundakçı yakalandı
Ahbap Derneği’nde milyonlarca liralık para trafiği mercek altında Ahbap Derneği'nde milyonlarca liralık para trafiği mercek altında

19:52
Fenerbahçe’de 6 veda hazırlığı İşte o isimler
Fenerbahçe'de 6 veda hazırlığı! İşte o isimler
19:03
Kerem Aktürkoğlu antrenmandan önce hayatının en mutlu haberini aldı
Kerem Aktürkoğlu antrenmandan önce hayatının en mutlu haberini aldı
18:32
Muhalefetin “mehter marşı“ eleştirilerine, Erdoğan’dan Kabine sonrası net yanıt
Muhalefetin "mehter marşı" eleştirilerine, Erdoğan'dan Kabine sonrası net yanıt
17:45
Trump: Hürmüz Boğazı’nda ablukayı yeniden başlatıyoruz
Trump: Hürmüz Boğazı'nda ablukayı yeniden başlatıyoruz
17:37
Haluk Levent “15 gündür mesaj atıyorum“ dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’dan açıklama geldi
Haluk Levent "15 gündür mesaj atıyorum" dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'dan açıklama geldi
17:14
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler Helikopterdeki cihazlar sökülmüş
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 20:07:58. #.0.3#
SON DAKİKA: Uzungöl'de Arap Turistin Cesedi Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.