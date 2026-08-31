Uzungöl'de Yağışlar Su Rengini Değiştirdi - Son Dakika
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Uzungöl'de Yağışlar Su Rengini Değiştirdi

Uzungöl\'de Yağışlar Su Rengini Değiştirdi
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Uzungöl, yoğun yağışlar nedeniyle çamurlu suyla kahverengiye dönerek dikkat çekti.

Trabzon'un turizm merkezi Uzungöl, bölgede etkili olan yoğun yağışların ardından çevredeki dere ve yamaçlardan taşınan çamur ve sediment nedeniyle kahverengine büründü.

Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilerken, meydana gelen taşkınlarla birlikte göle yoğun miktarda çamurlu su karıştı. Yağış öncesinde yeşil ve turkuaz tonlarıyla dikkat çeken Uzungöl'ün suyu, taşınan toprak ve balçık nedeniyle kahverengiye döndü.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uzungöl'de meydana gelen dikkat çekici renk değişimi, bölgeyi ziyaret eden turistlerin de ilgisini çekti. Gölün alışılmış görüntüsünden farklı olarak çamur rengine bürünmesi, ziyaretçiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA

Uzungöl, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Uzungöl'de Yağışlar Su Rengini Değiştirdi - Son Dakika

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