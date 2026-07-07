Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Ankara'da - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Ankara'da

07.07.2026 11:35
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere başkent Ankara'ya geldi. Kritik temaslarda bulunacak olan Ukrayna liderini havalimanında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı.

Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen tarihi NATO Zirvesi için dünya liderlerinin başkente gelişleri devam ediyor. Rusya ile devam eden savaş nedeniyle zirvenin en çok dikkat çeken ve destek bekleyen isimlerinden biri olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Ankara'ya ulaştı.

HAVALİMANINDA RESMİ KARŞILAMA

NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Devlet Başkanı Zelenski için havalimanında karşılama töreni düzenlendi. Ukrayna Devlet Başkanı'nı uçaktan inişinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindeki yetkili heyet karşıladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Ankara'da

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE TRUMP İLE GÖRÜŞECEK

Zelenski'nin, Ankara'daki iki günlük zirve boyunca  Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump dahil müttefik ülke liderleriyle yoğun bir diplomasi trafiği yürütmesi ve ülkesi için hayati önem taşıyan hava savunma sistemleri ile askeri destek konularını masaya yatırması bekleniyor.

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Son Dakika Gündem Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Ankara'da - Son Dakika

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